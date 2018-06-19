США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

Соединенные Штаты Америки объявили о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ). О таком решении вашингтонской администрации сообщила постпред США при всемирной организации Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

"Мы официально выходим из Совета по правам человека ООН, поскольку еще год назад говорили, что сделаем это, если не увидим прогресса", - отметила она.

"Слишком долго Совет по правам человека был защитником нарушителей прав человека и был политически предвзятым. К сожалению, сейчас стало ясно, что наши призывы к реформированию (этого органа) не были услышаны", - заявила Никки Хейли.

По версии дипломата, СПЧ ООН - "лицемерная и своекорыстная организация, которая издевается над правами человека". Тем не менее Хейли подчеркнула, что Вашингтон "не отступит от своих обязательств в области прав человека".

Постпред США при ООН обвинила некоторые страны в препятствовании реформированию совета.

Хейли добавила, что Штаты будут готовы вновь присоединиться к Совету по правам человека ООН в том случае, если в этой структуре будет проведена реформа.

Вашингтон ранее неоднократно выступал с критикой в отношении этой структуры. Американские власти, в частности, обвиняли СПЧ в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в совет не должны входить государства, на территории которых регулярно нарушаются права человека.

В мае постпред США подвергла критике принятие СПЧ резолюции о создании международной комиссии по расследованию событий в Газе, где с 30 марта в столкновениях с израильскими военными погибли десятки палестинцев. Дипломат утверждала, что структура всемирной организации выражает озабоченность в связи с правомерными действиями демократической страны, не уделяя должного внимания нарушениям прав человека в Венесуэле, Иране или Мьянме.

Источник: БЕЛТА.

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