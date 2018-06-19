Лондонская полиция назвала причины небольшого взрыва в метро

Причиной взрыва на станции лондонского метрополитена Southgate стало короткое замыкание аккумулятора, сообщила полиция.

«Место происшествия исследуется специалистами. На данный момент представляется, что причиной взрыва стало короткое замыкание аккумулятора», – указано в заявлении.



Напомним, небольшой взрыв в лондонской подземке прогремел 19 июня в 19:03 по местному времени. В результате ЧП серьёзных ранений никто не получил. Версию теракта правоохранители называют маловероятной.

