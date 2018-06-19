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Лондонская полиция назвала причины небольшого взрыва в метро
Причиной взрыва на станции лондонского метрополитена Southgate стало короткое замыкание аккумулятора, сообщила полиция.
«Место происшествия исследуется специалистами. На данный момент представляется, что причиной взрыва стало короткое замыкание аккумулятора», – указано в заявлении.
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Причиной взрыва на станции лондонского метрополитена Southgate стало короткое замыкание аккумулятора, сообщила полиция.
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