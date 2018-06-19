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Полевые условия закаляют

20.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Полевые условия закаляют

С 13 по 15 июня в Гродно на берегу озера Юбилейного прошел 14-й областной полевой слет юных спасателей-пожарных. Свислочский район представляли учащиеся второй и третьей школ райцентра.

 

Одна из основных целей слета – обучение навыкам спасения и самоспасения в различных чрезвычайных ситуациях, формирование культуры безопасности среди молодежи.


Программа встречи предусматривала ряд конкурсов: палаточный городок, меткий стрелок, оказание первой медицинской помощи, разведение костра, боевое развертывание, установка палатки.


Три дня юные спасатели-пожарные Гродненской области сражались за звание лучших на областном полевом лагере «Спасатель-2018». Несмотря на плотный график состязаний, а это около десятка конкурсов, ребята успели подружиться и отдохнуть.


По итогам кубок победителя уверенно завоевала команда Гродненского района. «Серебро» досталось школьникам из Слонима, третье место разделили команды Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно. Команда Свислочского района была отмечена в конкурсах «БМООСП – организация моя» и «Меткий стрелок».

 

Марина ЯНЮК.

 

 
Теги: Гродно
 
 
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С 13 по 15 июня в Гродно на берегу озера Юбилейного прошел 14-й областной полевой слет юных спасателей-пожарных. Свислочский район представляли учащиеся второй и...
 
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