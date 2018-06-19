Полевые условия закаляют





С 13 по 15 июня в Гродно на берегу озера Юбилейного прошел 14-й областной полевой слет юных спасателей-пожарных. Свислочский район представляли учащиеся второй и третьей школ райцентра.

Одна из основных целей слета – обучение навыкам спасения и самоспасения в различных чрезвычайных ситуациях, формирование культуры безопасности среди молодежи.



Программа встречи предусматривала ряд конкурсов: палаточный городок, меткий стрелок, оказание первой медицинской помощи, разведение костра, боевое развертывание, установка палатки.



Три дня юные спасатели-пожарные Гродненской области сражались за звание лучших на областном полевом лагере «Спасатель-2018». Несмотря на плотный график состязаний, а это около десятка конкурсов, ребята успели подружиться и отдохнуть.



По итогам кубок победителя уверенно завоевала команда Гродненского района. «Серебро» досталось школьникам из Слонима, третье место разделили команды Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно. Команда Свислочского района была отмечена в конкурсах «БМООСП – организация моя» и «Меткий стрелок».

Марина ЯНЮК.