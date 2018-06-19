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Полевые условия закаляют
20.06.2018 — Разное | Свислочская газета
С 13 по 15 июня в Гродно на берегу озера Юбилейного прошел 14-й областной полевой слет юных спасателей-пожарных. Свислочский район представляли учащиеся второй и третьей школ райцентра.
Одна из основных целей слета – обучение навыкам спасения и самоспасения в различных чрезвычайных ситуациях, формирование культуры безопасности среди молодежи.
Марина ЯНЮК.
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С 13 по 15 июня в Гродно на берегу озера Юбилейного прошел 14-й областной полевой слет юных спасателей-пожарных. Свислочский район представляли учащиеся второй и...
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