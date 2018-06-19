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По данным ООН: число беженцев растёт в мире

20.06.2018 08:52 — Разное | ОНТ  
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Такую информацию обнародовали в ООН. Всего эксперты насчитали 68,5 миллионов вынужденных мигрантов, причём около половины из них – несовершеннолетние. 

Среди стран, принявших наибольшее число беженцев, лидирует Турция. Вторую и третью строчку разделили между собой Пакистан и Уганда.

 
 
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Такую информацию обнародовали в ООН. Всего эксперты насчитали 68,5 миллионов вынужденных мигрантов, причём около половины из них – несовершеннолетние.
 
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