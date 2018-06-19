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15 июня в Светиловичах состоялся сельский сход

20.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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15 июня в Светиловичах состоялся сельский сход

В зал заседаний при сельисполкоме были приглашены представители трудовых коллективов агрогородка. Сюда же ко времени доставили и пару граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Впрочем, побывать на встрече было полезно всем, поскольку основные её темы касались нашей безопасности. Многое нам знакомо, но совершенно справедлива здесь народная мудрость о том, что повторение — мать учения.

Участковый инспектор Ветковского райотдела милиции по административному участку №7 Юрий Бондарев напомнил собравшимся о правилах имущественной безопасности. По его словам, много краж из домовладений граждан по-прежнему совершается по неосторожности самих же граждан. Не у всех жителей частного сектора есть привычка закрывать двери на замок всякий раз, когда выходят поработать на огороде.  А это делать надо!

Юрий Викторович также сообщил об участившихся в летний период кражах велосипедов. Чтобы работникам милиции было легче отыскать пропажу, двухколёсное транспортное средство стоит регистрировать в РОВД и фиксировать его отличительные характеристики.

Тему безопасности продолжили сотрудники МЧС. Заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Сергей Новик, приводя статистику пожаров, отметил, что на территории Светиловичского сельсовета в прошлом году пожаров не произошло, в этом году сгорел один бесхозный дом. На Ветковщине в прошлом году случилось 23 пожара.

— При возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации наш главный враг — это паника. В панике люди совершают много хаотичных, усугубляющих ситуацию, действий. Например, начинают бить окна, не понимая, что добавляют доступ кислорода к огню. Этого делать нельзя. Прежде всего необходимо успокоиться.

Спасая себя или близких, люди чаще всего спешат к входной двери, которая бывает уже заблокирована огнём. Однако два вдоха в дыму достаточно, чтобы потерять ориентацию. Из опыта, часто в дыму именно возле двери пожарные находят людей, которые не дошли, не доползли до заветного выхода.


15 июня в Светиловичах состоялся сельский сход

В частном жилом доме при задымлении и возгорании наилучший вариант уйти в дальнюю от огня комнату, открыть или выбить там окно и покинуть помещение. В квартирах многоэтажек, а также если выход заблокирован огнём, инструкция действий немного другая: наклоняясь книзу, уйти подальше от пожара, по возможности уплотнить в комнате притворы дверей, лечь на пол, где дым наиболее разряжен, прикрыть дыхательные пути любой подручной вещью, желательно мокрой.

Звонок в службу спасения на один из трёх коротких номеров: 102, 112 и 911 должен быть ключевым при любых алгоритмах действия в экстремальной ситуации!

Чёткий алгоритм спасения взрослые люди должны знать наизусть. И этому надо обучать детей, регулярные инструкции не навредят.

Сергей Леонидович повторил важнейшее правило современной жизни о том, что детей нельзя оставлять одних. Дети должны быть под присмотром взрослых.

— Очень многие из нас совершают ошибку, оставляя телефон на подзарядке всю ночь. Тем не менее, гаджеты имеют свойство перегреваться и взрываться, что создаёт риск пожара или задымления. При этом дым не менее опасен, чем огонь. Лучше сделать подзарядку с вечера, когда ещё бодрствуете.

Он также подчеркнул важность использования автономных пожарных извещателей. Благодаря их применению, как свидетельствует статистика, в Беларуси уже спасены тысячи жизней.

Сергей Новик привёл много трагичных примеров из своего опыта оперативно-тактической работы. Вряд ли кого такие истории оставляют равнодушными. Профессиональные спасатели на встречах с людьми их рассказывают вовсе не для того, чтобы запугать. Их задача — включить у нас с вами более осознанное отношение к жизни, открыть другой угол зрения на организацию быта, труда и отдыха, воспитания детей. 

Об основных правилах безопасности на воде присутствующим в Светиловичах рассказал начальник государственной инспекции по маломерным судам Гомельской области при МЧС Павел Новик. Он констатировал, что основной причиной гибели взрослых людей на воде является злоупотребление спиртным.

— На всех водоёмах Ветковского района штатные и внештатные сотрудники инспекции будут проводить рейды по соблюдению правил безопасного нахождения на воде. Замеченных без спасательных жилетов будут воспитывать рублём: штраф от 0,5 до 3 базовых величин. Спрашивать будем строго!

Завершая встречу, начальник Ветковского РОЧС Валерий Хорошко напомнил о сложившейся в наших лесах пожароопасной ситуации и о запрете их посещать до отдельного распоряжения.

Наталья ТИТУШКИНА.

 
 
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В зал заседаний при сельисполкоме были приглашены представители трудовых коллективов агрогородка. Сюда же ко времени доставили и пару граждан, ведущих...
 
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