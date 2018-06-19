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Общежитие для медиков планируется открыть в Минске в сентябре

20.06.2018 08:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Общежитие для медиков планируется открыть в Минске в сентябре
shutterstock.com

Об открытии нового места проживания для медиков сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергея Малышко

Общежитие для медиков планируется открыть в Минске в сентябре Лучших врачей Беларуси по итогам 2017 года назвали в Минске

Предположительно общежитие откроют в сентябре ко Дню города (отмечается во вторую субботу сентября).  

В 2013 году в Минске уже были введены в эксплуатацию два общежития на улицах Горецкого и Колесникова. 

Численность врачей в учреждениях здравоохранения белорусской столицы в прошлом году выросла на 181 специалиста, медицинских сестер - на 569.

 
Теги: Минск
 
 
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Общежитие строится на улице Выготского, оно будет квартирного типа, рассчитано на 124 блока.
 
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