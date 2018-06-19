Общежитие для медиков планируется открыть в Минске в сентябре

Об открытии нового места проживания для медиков сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергея Малышко.

Предположительно общежитие откроют в сентябре ко Дню города (отмечается во вторую субботу сентября).

В 2013 году в Минске уже были введены в эксплуатацию два общежития на улицах Горецкого и Колесникова.

Численность врачей в учреждениях здравоохранения белорусской столицы в прошлом году выросла на 181 специалиста, медицинских сестер - на 569.