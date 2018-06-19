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Общежитие для медиков планируется открыть в Минске в сентябре
20.06.2018 08:43 — Разное | Аргументы и факты
Об открытии нового места проживания для медиков сообщает
Предположительно общежитие откроют в сентябре ко Дню города (отмечается во вторую субботу сентября).
В 2013 году в Минске уже были введены в эксплуатацию два общежития на улицах Горецкого и Колесникова.
Численность врачей в учреждениях здравоохранения белорусской столицы в прошлом году выросла на 181 специалиста, медицинских сестер - на 569.
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Общежитие строится на улице Выготского, оно будет квартирного типа, рассчитано на 124 блока.
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