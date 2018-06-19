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Водонапорную башню с гнездом аистов не дали снести жители Воложинского района

20.06.2018 09:02 — Разное | ОНТ  
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Конструкцию давно не использовали по назначению. Зато она стала домом для птиц, у которых недавно появилось пополнение. 

Местные строители не хотели разрушать гнездо, но ничего не поделаешь – распоряжение о сносе нужно выполнять. Большинство таких башен возвели ещё в советские годы. На защиту аистов стали неравнодушные жители дачного посёлка.

Что делать с башней дальше, решит Воложинская инспекция природных ресурсов. Но главное – дому пернатого семейства ничего не угрожает. 

 
 
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Конструкцию давно не использовали по назначению. Зато она стала домом для птиц, у которых недавно появилось пополнение.
 
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