Россия первой из всех стран-участниц чемпионата мира по футболу вышла в плей-офф

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Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече не обошли стороной тему футбола. На домашнем чемпионате мира сборная России накануне принимала команду Египта. И первой из всех стран-участниц вышла в плей-офф. Все подробности матча, за судьбой которого следили и в России, и в Беларуси – у Андрея Бондаренко.

Подробности – в видеоинформации