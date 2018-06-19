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Неоконченная школа, два выкидыша, измена мужа. Что пришлось пережить актрисе Николь Кидман

20.06.2018 08:51 — Разное | Tut.by  
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Поговаривают, что скоро Николь Кидман станет бабушкой (ее приемная дочь Изабель тоже собирается взять приемного ребенка)! Сегодня у Николь день рождения (51 год), и мы захотели пройтись по интересным фактам из ее жизни и карьеры.


Детство

Николь Мэри Кидман родилась в Гонолулу 20 июня 1967 года. Ее родители — шотландско-ирландских корней, что объясняет природную красоту дочери. Отец Энтони Дэвид Кидман — успешный биохимик, который изучал раковые клетки и работал в США. Мать Джанелль Энн Макнэйл редактировала книги мужа. Когда Николь было 4 годика, семья уехала из Америки и окончательно основалась в Австралии. Там родилась младшая сестра актрисы — Антония, которая стала известной журналисткой.


Николь была застенчива и немного заикалась, но это быстро прошло, хотя девочку какое-то время все же дразнили «шваброй» за высокий рост. С раннего детства Николь занималась балетом, ее надолго увлекли танцы, вокал и театр, без нее не обходилась ни одна постановка в школе.

Но школу она так и не окончила, хотя при этом коэффициент ее интеллекта равен 132 (соответствует уровню кандидата наук). Когда Николь было всего 17 лет, ей пришлось оставить учебу и пойти в массажистки, чтобы помочь содержать семью в трудное время: у матери обнаружили рак и требовалось длительное лечение.

Возможно, от этого Николь никогда не загорает и не выходит из дома без солнцезащитного крема. Кроме прямых солнечных лучей она еще очень не любит бабочек.

Начало карьеры

Кидман училась в колледже искусств при университете Мельбурна, а впервые появилась на экране в музыкальном клипе, затем были фильмы «Бандиты на велосипедах» и «Оседлавший ветер». В молодости Николь Кидман снялась в культовом сериале «Бангкок-Хилтон», где ее полюбили не только зрители, но и кинокритики. А в 1989 триллер «Мертвый штиль» принес ей настоящий успех.

Забавно, что Николь от природы блондинка, просто в юности решила, что к ее фарфоровой коже и голубым глазам подходит рыжий цвет. Но мы уже почти забыли ее такой.



Первый брак

Вскоре она едет на съемки «Дни Грома» в США — там работает с Томом Крузом, будущим мужем. Между ними произошла «химия», Круз (который был на тот момент женат) развелся, и пара поженилась под Рождество в первый год знакомства.


Мы помним Николь Кидман и ее мужа Тома Круза в последнем фильме Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Съемки длились больше года, дотошный Кубрик даже после съемок переделывал сцены. Эротика — сложный жанр: Круз и Кидман много снимались обнаженными и вживались в роли супругов, чьи чувства охладели. Настолько успешным стало перевоплощение, что после выхода картины на экраны они развелись! Правда, причиной могли стать (по слухам) религиозные разногласия, условия брачного контракта…


В браке с Томом Николь пережила два выкидыша. Первый раз, когда ей было 23 года и они стали встречаться. А второй раз — после того, как Круз подал на развод. Сама Николь сказала не так давно в интервью: «Это жуткая боль. Вообще, о выкидышах не принято говорить во всеуслышание, но это ужасно. Это огромное горе».

С Томом Николь прожила больше десяти лет. Пара усыновила двоих детей — Изабеллу Джейн и Коннора Энтони. Надо отдать должное Николь: о Томе она говорит тепло или не говорит вовсе.

«Моя беда в том, что я слишком любила Тома и старалась во что бы то ни стало угодить ему во всем. Когда ты находишься с ним рядом, тебя не покидает чувство, что ты недостойна его, что тебе крупно повезло быть женой самого Тома Круза», — рассказывает актриса.

Про репутацию

«Билли Батгейт», «Бэтмен навсегда», «За что стоит умереть»… Актерское мастерство оттачивается: Николь Кидман получает «Золотой глобус». А после мюзикла «Мулен Руж», в котором она абсолютно все песни поет сама (как, впрочем, и ее партнер Юэн Макгрегор), критики остались в экстазе — а Николь Кидман получила «Оскар».


Николь одинаково прекрасна и в мюзикле "Мулен Руж"...

Второй по счету «Оскар» и премию британской киноакадемии принесла Кидман лента Стивена Долдри «Часы» (2002). Да, мы помним этот накладной нос!


Следующий год (2003) — плодотворный до безумия: Николь снимается в фильме «Догвиль» Ларса фон Триера, в первый и в последний раз работая с этим режиссером. Отношения складывались сложно. Сама картина с восторгом была принята в Европе, а в Америке последовал практически провал. Также Николь Кидман снялась в «Холодной горе», лента имела 7 номинаций «Оскара». Там можно оценить не только актерскую игру — в ленте Николь самостоятельно исполнила все фортепианные партии!


...И в мистическом фильме ужасов "Чужие"

Главная роль в картине «Запятнанная репутация» стала гордостью для нее. Но репутация успешной актрисы была немного подпорчена парочкой провальных работ: «Колдунья» и «Степфордские жены». Картину «Рождение», где снималась актриса, еще до премьеры осудили за проявления педофилии. Пресса разузнала: героиня Кидман должна состоять в половых отношениях с 10-летним мальчиком. Так что фильм не появился в США, но его показали в Европе. А Николь Кидман за эту роль получила «Золотой глобус».

...И в сериале "Большая маленькая ложь", второй сезон которого с нетерпением ждут поклонники

В этом году в прокат выходит супергеройская картина «Аквамен». В главной роли — звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа, а Николь Кидман играет его мать.

Чудо-актеры снимались с этой актрисой: Николас Кейдж с ней партнерствует в психодраме «Что скрывает ложь». Колин Ферт играет с Николь в «Прежде чем я усну» (продюсер — Ридли Скотт). Пение она тоже не забросила: с Робби Уильямсом исполнила песню Something Stupid (ее пели в 60-х годах Нэнси и Фрэнк Синатра).

Второй брак: спелись

В 2005 году актриса познакомилась с австралийским кантри-певцом Китом Урбаном, который стал ее мужем. В качестве свадебного подарка Кит подарил Николь первое издание романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» (винтажный экземпляр стоит 200 тысяч долларов).


В браке родилась дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. А вторую — Фэйт Маргарет выносила суррогатная мать.

Пара сумела пережить измену Урбана (у музыканта был короткий роман с певицей Келси Баллерини). Или не сумела? Поговаривают, Николь Кидман на грани развода. С Китом Урбаном она посещает семейного психолога, но о проблемах в отношениях пары продолжают говорить прессе близкие друзья пары…

Про деньги

Еще в 2004 году Кидман назвали самой богатой женщиной Австралии в возрасте до сорока лет (тогда она имела 155 млн австралийских долларов). Через год Кидман заняла второе место в списке самых дорогостоящих актрис по версии журнала People (1 фильм = 16 млн долларов). Но в хороших малобюджетных лентах она снималась за куда меньшие деньги.

Реклама от Николь — это парфюмерный бренд Chanel N5. А реклама «N° 5 the Film» стала самой дорогой в мире (!): 44 млн долларов за 4 минуты! Кидман получила самый высокий в истории рекламы гонорар: 3,71 млн долларов, или 928 тысяч долларов за 1 минуту.

 
Теги: знакомства
 
 
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Сегодня Николь празднует день рождения, а мы вспоминаем яркие факты из жизни актрисы!
 
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