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"Тот, кому суждено стать президентом, им станет". Астролог о том, как она определяет даты браков и смертей

20.06.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
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Почему люди попадают в экстремальные ситуации, как составляют астрологические прогнозы для журналов и можем ли мы менять свою судьбу — LADY рассказала астролог Валентина Каменецкая. А уж как относиться к этой информации — решайте сами (юмор еще никому не вредил).


Фото из личного архива Валентины

«Легче той девушке, в роду которой сделано больше добрых дел»

− По телефону вы сказали, что не ожидали от меня звонка. А что, сами себе астрологические прогнозы не составляете?

− Составляю. Практически каждое утро. Смотрю «транзит планет» на сегодня — как накладывается моя карта рождения на карту движения планет. У каждого из нас есть основная карта — натальная. Карту можно составить через специальную компьютерную программу — я ее платно приобретала в школе астрологии. По ней смотрю, какие события могут произойти, с кем может быть общение, − Валентина показывает на экран ноутбука со своей натальной картой. − Я ожидала, что вы позвоните на день раньше. В этот день планета стояла на угловой точке — это значит, что должно прийти важное известие. Я еще подумала: «Странно, планета прошла по такой точке, а ожидаемого события не произошло». Но оно произошло на выходе!

− Расскажите, а как вы предсказываете все это?

− Для начала мы определяем события, которые должны произойти в течение жизни человека. Открываем программу, вводим имя, фамилию, дату рождения, время и город. Так мы получаем вашу карту рождения, − на экране появляется круг с линиями, цифрами и обозначениями знаков зодиака.

Мы определяем, какая планета управляет человеком. Смотрим, в каком градусе и в каком «доме» находится Солнце (здесь Солнце — это человек, гороскоп которого мы составляем). Это определяет, через какую сферу жизни будет раскрываться человек.

В целом на нас влияют двенадцать сфер. В астрологии они называются: «домами». В домах могут находиться планеты. Если сфера жизни неактивна, в этом доме нет планет. А если планет много, то, наоборот, жизнь в этой сфере бьет ключом. Из каждой планеты могут исходить аспекты — линии.

Есть красные аспекты, их называют «гармонизирующие» — это то, что дается в жизни легко. Черные, напряженные, — ставят человека перед духовным выбором, создают трудности, перемены. Зеленые — это творческий потенциал. Есть синие аспекты — они говорят о кармических задачах из прошлого. Показывают те сферы, в которых вы не прошли уроки — и у вас остались кармические долги. Это значит, вы должны проявить принятие и прощение.


Рабочие инструменты астролога: карта транзитная…

…и натальная

− То, с чем вы работаете, объясняет, почему у одних людей все складывается легко, а другим дается труднее?

− Приведу пример. Допустим, две женщины рождаются в один день, чуть ли не в одну минуту. У них будут похожие сферы работы, похожие мужья, количество детей. То есть судьбы у них будут похожи, но легче придется той девушке, в роду которой сделано больше добрых дел. Мы своими поступками или улучшаем карму рода, или ухудшаем. Люди, у которых все легко получается, заслужили это. Нельзя никогда завидовать. Значит, предки хорошие. Может, они были святыми, врачами или занимались другими благородными профессиями.

«Допустим, злой Марс в гороскопе. Значит, мужчина будет драчун»

− Стоит ли верить гороскопам, которые печатают в журналах, публикуют на развлекательных порталах?

− Общие гороскопы по знакам зодиака я принципиально не составляю и не советую к ним прислушиваться. В них очень много пустоты. Лучше смотреть индивидуальную карту человека: заложено у него то или иное событие или нет.

Хотя если такой журнальный гороскоп позитивен, еще можно сказать: «Да, это для меня». Если же прогноз негативный, лучше настроить себя так: «Это не имеет ко мне отношения».

Я же только определяю, какая энергия дня сегодня, благоприятный или неблагоприятный день.

Вот смотрим на сегодня. Выбираем день, город, время, − Валентина продолжает работать в своей компьютерной программе. − Видите, много планет — Меркурий, Венера… Значит, в эти дни нежелательно заключать договоры и делать покупки — они могут быть недолговечны.


− Вы все рассчитываете по компьютерной программе. Непонятно, зачем обращаться к астрологу. Ведь в интернете много сайтов, которые, как и вы, составят прогноз-онлайн и дадут расшифровку…

− Компьютер никогда не заменит специалиста! Астрология все равно творческая профессия. Понимаете? Здесь очень много вариантов. Каждая планета двойственна. Она имеет не одно, а несколько значений. И здесь очень важно знать космические законы. Ну давайте на вашем примере сейчас посмотрим.

Валентина открывает составление натальной карты-онлайн.

− Видите, очень поверхностная карта! Перечисляются варианты событий, но непонятно, что конкретно произойдет. А вот когда специалист смотрит на это, он видит точно, с какими трудностями человек столкнется, что за встречи у него в жизни произойдут. И это очень важно. Ведь для чего нужен прогноз? Чтобы уберечь от опасностей, трудностей, искушений, испытаний. Направить в верном направлении! Знаете, бывает человек ходит по кругу и не может понять, почему его дальше не пускают. И астролог видит эту заковырку, самую уязвимую часть.

— А самому догадаться — без шансов?

— Вообще, нам много приходит подсказок. Допустим, вас куда-то подруга постоянно зовет: «Пойдем, порисуем, попоем». А вы: «Нет, я не умею, это не мое». А вы могли бы там с кем-то познакомиться или встретить кого-то на этих курсах. Нам знак: «Иди туда!». А мы же умные: «Неинтересно, не хочу!».

Вы можете какую-то фразу по телевизору услышать — и она не отпускает. А мы отмахиваемся: «Нет, не мое». Фильтровать все, естественно, нужно, но если информация дублируется, это уже о чем-то говорит. Надо уметь слушать и слышать.

Ну и надо понимать: то, что не заложено в гороскопе, произойти не может.


− Вы в это верите?

− Ну скажите, как человек может быть президентом, если у него не заложено, грубо говоря.

− А если он очень хочет и не знает, что не заложено?

− Однозначно: у него все равно не получится. То, что не заложено в судьбе, не произойдет. Так зачем человеку распыляться, тратить свою энергию?

А если заложено, судьба будет в любом случае помогать ему. Тот, кому суждено стать президентом, им станет. Да не только президентом! Допустим, министром, руководителем компании. Так будет все складываться, что притянутся люди, которые будут его продвигать.

− Все-таки каждому хочется быть хозяином своей судьбы. Так что же, надо принять, что есть ключевые моменты, которые нельзя исправить?

−Да. Просто некоторые ситуации должны произойти. Их мы не изменим. Если это плохие ситуации, главное — правильно сделать вывод. Задавать постоянно вопрос: «Для чего мне это нужно?». Говорить: «Я маленький ребенок, пришел учиться в эту жизнь, почему это произошло?». Если мы задаем вопросы, будут приходить ответы.

Но надо понимать, что есть планеты, которые нами пытаются управлять. Допустим, у нас в гороскопе существуют добрые планеты и злые. Злые мы должны взять под контроль и научиться ими управлять.

Допустим, злой Марс в гороскопе. Значит, мужчина будет драчун. Но если человек начнет анализировать, меняться, контролировать свое поведение, духовно будет расти, то он этот Марс возьмет в оборот, поменяется как личность.

Некоторые моменты можно изменить. У меня было много случаев, когда приходили девочки — они чаще приходят — и за год меняли свою судьбу.

Приходит девушка и говорит: «Я не замужем, ничего у меня не получается». Я даю ей конкретные рекомендации. И через год она приходит и говорит: «Вы знаете, я вас послушала, пошла на йогу, сделала то, то и то. И встретила мужчину! Мы уже подали заявление в загс».

В среднем время таких изменений после консультации с астрологом от месяца до года. В особо тяжелых случаях — три.


− Существует точка зрения, что дата смерти предопределена. Ее тоже можно поменять с помощью астрологии?

−Дату рождения изменить нельзя, а смерти − мы можем отодвинуть. Человеческая жизнь все равно зависит от поступков, от духовности. Вот смотрите: возьмем человека, страдающего алкоголизмом. Предположим, он бросит пить. Соответственно, он станет здоровее и проживет больше.

− Следуя этой логике, любой человек, который умер, сделал в жизни что-то не так?

− В основном да. Очень часто смерть происходит в районе сорока двух лет. Потому что до сорока двух предки нас ведут, помогают. И все, что нам дано в жизни: дом, семья, муж, дети, хорошая работа — предки нам дают как наработанное: «Бери − пользуйся».

К сорока двум годам мы должны сами наработать свой опыт, сами сделать выводы, духовно вырасти, получить переоценку ценностей. Если мы это делаем, то благополучно идем дальше. А если не развиваемся, нам идут подсказки, предупреждения. И если мы их игнорируем, человек попадает в аварию или заболевает.

Знаете, у меня был случай. Обратился мужчина в возрасте шестидесяти лет. У него по карте через год я видела дорожное происшествие. Я говорю: «Вы знаете, вам срочно нужно разобраться с проблемами в семье. Если вы гармонизируете эту сферу, вернетесь в семью и у вас будут хорошие отношения с женой, то вы сможете избежать этой ситуации».

Потому что Меркурий отвечает за отношения с родственниками и происшествия на дороге. Если бы человек исправился, то избежал бы ситуации. Допустим, он мог бы врезаться, немного повредить машину, но это была бы не смерть.

Через полтора года мне позвонили и сказали, что он разбился на машине. И мне, конечно, неприятно, что человек никак не отреагировал.


«Если за вас будет думать астролог, перестанете развиваться»

Астрология может навредить человеку?

− Бывает. Были отклики, что человек пошел к астрологу, которая посоветовала разрушить семью, развестись. А семья — это самое святое, самое дорогое, что нужно беречь. Если астролог советует развестись, человека толкают на путь разрушения. В общем, здесь важен духовный уровень астролога. Чтобы специалист не стоял на месте, постоянно развивался, двигался, работал над собой.

− Как отличить хорошего астролога от шарлатана?

− Вы знаете, наверное, верить сарафанному радио. Ко мне так в основном и приходят. Я кому-то помогла — и меня порекомендовали.

− Но вы, наверное, не каждому можете помочь.

− Самое интересное, что астрология отвечает на все вопросы. Настолько чудесная наука, вы даже не представляете. Здесь все показано. Почему что-то не складывается, в какой сфере нужно измениться, чтобы все получалось. Просто человек бывает слаб и ему очень тяжело справиться со сложностями. И не все хотят работать над собой. Это же труд!


− Сколько в Беларуси стоят услуги астролога?

− Одна консультация — в среднем полтора часа — в нашей сфере от 50 до 200 белорусских рублей. Зависит от уровня специалиста, от того, сколько клиентов он наработал. Это я говорю об индивидуальном гороскопе. В России он стоит в сотни раз дороже. Бизнес-гороскоп у нас от 50 рублей до 1000, может быть и дороже. Здесь опять же зависит от уровня специалиста.

− А как рассчитывают гороскоп для бизнеса?

− Здесь закладывается в базу данных, когда зарегистрировали ИП или организацию. И тоже можно описать, чем лучше заниматься фирме, как она будет развиваться. Когда лучше идти на перемены, трансформироваться. А когда ничего не стоит предпринимать.

Очень важно удачно выбрать время для открытия. Был случай, что я консультировала одного состоятельного человека из Москвы. Советовала зарегистрировать ему компанию в определенную дату. Но он не послушал — выбрал другую, пораньше. Тем самым включил нежелательные события — и бизнес плохо развивался.

− А если человек начал работать в один период, а зарегистрировался в другой?

− Важен именно день регистрации. Если он неблагоприятный, лучше перерегистрироваться. То же самое и с браками. Брак обязательно нужно регистрировать в благоприятное время, иначе он может быть коротким только потому, что регистрация произошла в неблагоприятный срок.


«Через пять лет у нас будут принимать на работу по натальной карте»

− Расскажите, зачем составляют гороскопы на совместимость.

− Когда приходят на консультацию вдвоем, я выстраиваю общение следующим образом. Говорю плюсы, минусы обоих, что у них общее, что разное, как найти компромисс. А дальше нельзя настраивать людей негативно. Если у человека хорошо развита духовная сфера, он может преодолеть все эти трудности, астрологическую несовместимость.

− А если видите, что у пары нет общего будущего совсем?

− Говорю, что надо будет очень много над собой работать. Однозначно, должен быть позитив. Мы, астрологи, не должны пугать людей, человек должен уйти на крыльях, с ощущением, что все получится.


− Для чего составлять гороскоп ребенка?

− Детский гороскоп показывает, как ребенка воспитывать, что в ребенке закладывается от рождения. Представьте, в ребенке заложено, что он будет неряхой, непослушным. А мама его будет воспитывать, приучать изо дня в день, чтобы у него все-таки все было по полочкам. И это правильно. Потому что, если упустил, потом уже сложно наверстать. Астролог дает подсказки и о том, как правильно настраивать ребенка на учебу. Кого-то нужно мотивировать, а кому-то дан гибкий ум, и такого ребенка просто нужно оставить в покое.

− Мама и сама ведь может это почувствовать.

− Смотрите, приходила с вопросом женщина, у нее родилась двойня с разницей в 5 минут. Кажется, что там 5 минут, а детьми управляют разные планеты. Поэтому мальчик более коммуникабельный, он в садик с удовольствием идет. А девочка более эгоистичная и нелюдимая, нужно искать подход. Детский гороскоп очень нужен!

По нему видны таланты, способности. Можно понять, в спорт ребенка отдавать или в творчество. К тому же уже при рождении можно посмотреть, какие события притянет ребенок в течение жизни!

− Читала на сайтах ваших коллег, что натальную карту скоро будут прикладывать к свидетельству о рождении и смотреть вместо резюме.

− Вообще это реально. По карте видно, есть ли у человека предрасположенность к той или иной сфере, а это важно для успеха дела. Думаю, к нам это придет через пять лет.

 
Теги: знакомства
 
 
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Почему люди попадают в экстремальные ситуации, как составляют астрологические прогнозы для журналов и можем ли мы менять свою судьбу - LADY рассказала астролог...
 
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