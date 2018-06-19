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Железная дорога. Как не стать жертвой
20.06.2018 — Разное | Газета Праца
Объекты железнодорожного транспорта отнесены к категории повышенной опасности, где следует быть предельно внимательными и соблюдать установленные правила.
Переход через железнодорожные пути осуществляйте в установленных и обозначенных для этого местах (пешеходные переходы, тоннели, мосты, а также другие места, обозначенные соответствующими знаками).
Внимательно следите за сигналами, подаваемыми техническими средствами и (или) работниками организаций железнодорожного транспорта общего пользования.
Запрещается пользоваться при переходе через железнодорожные пути телефонами мобильной связи и наушниками.
После прохода поезда одного направления следует убедиться в отсутствии поезда встречного направления.
Не допускается:
– проходить по железнодорожным путям в неустановленных местах;
– распивать спиртные напитки или пребывать в общественных местах на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
– подлезать под транспортные средства железнодорожного транспорта;
– перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
– прыгать с пассажирских платформ на железнодорожные пути;
– заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы;
– приближаться к проходящему поезду на расстояние, при котором возможно воздействие затягивающего воздушного потока, образуемого проходящим железнодорожным подвижным составом;
– бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим, проходящим или отправляющимся (движущимся) поездом;
– прислоняться к стоящим вагонам;
– проводить вблизи железнодорожных путей подвижные игры, оставлять детей без присмотра и контроля.
Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях установлено:
проход по железнодорожным путям или нахождение на них в неустановленном месте влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин;
нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда железнодорожного переезда влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин.
Заместитель начальника РОВД подполковник милиции Сергей Жабрун
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