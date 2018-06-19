Железная дорога. Как не стать жертвой





Объекты железнодорожного транспорта отнесены к категории повышенной опасности, где следует быть предельно внимательными и соблюдать установленные правила.

Переход через железнодорожные пути осуществляйте в установленных и обозначенных для этого местах (пешеходные переходы, тоннели, мосты, а также другие места, обозначенные соответствующими знаками).

Внимательно следите за сигналами, подаваемыми техническими средствами и (или) работниками организаций железнодорожного транспорта общего пользования.

Запрещается пользоваться при переходе через железнодорожные пути телефонами мобильной связи и наушниками.

После прохода поезда одного направления следует убедиться в отсутствии поезда встречного направления.

Не допускается:

– проходить по железнодорожным путям в неустановленных местах;

– распивать спиртные напитки или пребывать в общественных местах на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

– подлезать под транспортные средства железнодорожного транспорта;

– перелезать через автосцепные устройства между вагонами;

– прыгать с пассажирских платформ на железнодорожные пути;

– заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы;

– приближаться к проходящему поезду на расстояние, при котором возможно воздействие затягивающего воздушного потока, образуемого проходящим железнодорожным подвижным составом;

– бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим, проходящим или отправляющимся (движущимся) поездом;

– прислоняться к стоящим вагонам;

– проводить вблизи железнодорожных путей подвижные игры, оставлять детей без присмотра и контроля.

Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях установлено:

проход по железнодорожным путям или нахождение на них в неустановленном месте влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин;

нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда железнодорожного переезда влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин.

Заместитель начальника РОВД подполковник милиции Сергей Жабрун