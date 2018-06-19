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Kia Cerato возвращается на рынок ТС. Автомобиль стал больше и просторнее

20.06.2018 09:22 — Разное | Tut.by  
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Под псевдонимом Kia Forte этот автомобиль дебютировал в начала года на автосалоне в Детройте. Теперь же компактный седан Kia получил Одобрение типа транспортного средства и в России, где он продается под именем Cerato.


Речь идет о третьем поколении модели, продажи которой у соседей стартуют в IV квартале нынешнего года. Накануне в российском офисе Kia объявили, что новинка будет представлена с двумя вариантами бензиновых двигателей. Это 1,6-литровый мотор семейства Gamma (127,5 лошадиных сил) и двухлитровый агрегат семейства Nu (150 сил). Версия с младшим мотором может быть оснащена как 6-ступенчатой «механикой», так и 6-ступенчатым «автоматом». Двухлитровая версия комплектуется только автоматической коробкой.


Что касается внешности нового Cerato, то в Kia на компактный седан перенесли штрихи дизайна флагманской Stinger, которая, к слову, совсем скоро выйдет и на белорусский рынок. У нового седана удлинилась линия капота и укорочена задняя часть, а нижняя точка передних стоек крыши ради стиля смещена назад почти на 13 см. Габаритная длина Cerato увеличилась на 80 мм и достигла 4640 мм, что позволило увеличить пространство в области ног и объем багажника (428 л).

Подробности о комплектациях и ценах на новый Cerato, сборку которого освоят на калининградском «Автоторе», станут известны ближе к дате начала продаж.

 
 
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Kia Cerato вернут на рынок ТС, наладив сборку на заводе "Автотор" в Калининграде. Автомобиль будет оснащаться только двумя бензиновыми моторами, "механикой" или...
 
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