Kia Cerato возвращается на рынок ТС. Автомобиль стал больше и просторнее

Под псевдонимом Kia Forte этот автомобиль дебютировал в начала года на автосалоне в Детройте. Теперь же компактный седан Kia получил Одобрение типа транспортного средства и в России, где он продается под именем Cerato.





Речь идет о третьем поколении модели, продажи которой у соседей стартуют в IV квартале нынешнего года. Накануне в российском офисе Kia объявили, что новинка будет представлена с двумя вариантами бензиновых двигателей. Это 1,6-литровый мотор семейства Gamma (127,5 лошадиных сил) и двухлитровый агрегат семейства Nu (150 сил). Версия с младшим мотором может быть оснащена как 6-ступенчатой «механикой», так и 6-ступенчатым «автоматом». Двухлитровая версия комплектуется только автоматической коробкой.





Что касается внешности нового Cerato, то в Kia на компактный седан перенесли штрихи дизайна флагманской Stinger, которая, к слову, совсем скоро выйдет и на белорусский рынок. У нового седана удлинилась линия капота и укорочена задняя часть, а нижняя точка передних стоек крыши ради стиля смещена назад почти на 13 см. Габаритная длина Cerato увеличилась на 80 мм и достигла 4640 мм, что позволило увеличить пространство в области ног и объем багажника (428 л).

Подробности о комплектациях и ценах на новый Cerato, сборку которого освоят на калининградском «Автоторе», станут известны ближе к дате начала продаж.