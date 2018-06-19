​Стоимость шенгенских виз может увеличиться

19 июня Совет Европейского Союза одобрил мандат на переговоры с Европарламентом о внесении изменений в визовый кодекс, сообщается на сайте Совета ЕС.

В соответствии с поправками, подавать документы на визу можно будет максимум за 6 месяцев и минимум за 15 дней до даты поездки. Заполнить и подать заявку станет возможно в электронном виде. Также будет согласован единый подход к выдаче многократных виз на срок от 1 до 5 лет для постоянных путешественников с положительной визовой историей.



Предусматривается также внести ясность в определение того, какое государство будет компетентным для рассмотрения заявления, если предполагаемый визит охватывает несколько стран ЕС.

Визовый сбор планируется увеличить до 80 евро для того, чтобы государства-члены могли покрывать расходы на оформление виз, не создавая сдерживающего фактора для заявителей. Также будет введён механизм для пересмотра суммы визового сбора каждые три года.