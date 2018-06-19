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Стоимость шенгенских виз может увеличиться
19 июня Совет Европейского Союза одобрил мандат на переговоры с Европарламентом о внесении изменений в визовый кодекс, сообщается на сайте Совета ЕС.
В соответствии с поправками, подавать документы на визу можно будет максимум за 6 месяцев и минимум за 15 дней до даты поездки. Заполнить и подать заявку станет возможно в электронном виде. Также будет согласован единый подход к выдаче многократных виз на срок от 1 до 5 лет для постоянных путешественников с положительной визовой историей.
Визовый сбор планируется увеличить до 80 евро для того, чтобы государства-члены могли покрывать расходы на оформление виз, не создавая сдерживающего фактора для заявителей. Также будет введён механизм для пересмотра суммы визового сбора каждые три года.
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19 июня Совет Европейского Союза одобрил мандат на переговоры с Европарламентом о внесении изменений в визовый кодекс, сообщается на сайте Совета ЕС.
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