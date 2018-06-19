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Шенгенские визы могут подорожать

20.06.2018 — Разное | Mlife  
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Мандат на переговоры с Европарламентом о внесении поправок в визовые правила выдал во вторник комитет ЕС на уровне постоянных представителей, сообщается на сайте совета.

В соответствии с поправками, подать документы на визу можно будет максимум за 6 месяцев и минимум 15 дней до даты поездки. Заполнить и подать заявку станет возможно в электронном виде. Также будет согласован единый подход к выдаче многократных виз на срок от 1 до 5 лет — в зависимости от того, имеет ли заявитель "положительную визовую историю".

Кроме того, предусматривается внести ясность в "определение того, какое государство обладает компетенцией для рассмотрения заявления, если предполагаемый визит охватывает несколько стран ЕС".

Как отметили в ЕС, изменения предназначены для улучшения условий для "законных путешественников", и призваны сделать процедуры оформления "более быстрыми и четкими".

Для покрытия расходов на оформление виз цена повысится с 60 евро до 80 евро.

"Для того, чтобы государства-члены могли лучше покрывать расходы на оформление виз, не создавая сдерживающего фактора для заявителей, визовый сбор будет увеличен до 80 евро", — сообщили в пресс-службе.

При этом возможность изменения стоимости въездных документов Евросоюз должна будет обсуждать каждые три года.

Ранее в белорусском МВД сообщали, что Беларусь планирует договориться об упрощении визового режима с Евросоюзом до конца этого года. Предполагалось, что в результате шенгенские визы станут для белорусов дешевле, и получить их будет легче. Условием для упрощения визового режима называлось подписание соглашения о реадмиссии.

 
 
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Власти Евросоюза приступили к обсуждению реформы визового кодекса, который предусматривает ужесточение правил выдачи виз в некоторых странах.далее...
 
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