"Заплатила за ЖКУ, интернет, купила продуктов, в кошельке - 5 рублей". Сколько зарабатывают актеры

«Еще полтора года семейный бюджет на троих был 700 рублей максимум, плюс 260 рублей отдавал за арендное жилье», — вспоминает актер Максим Брагинец. Средняя зарплата представителей «творческой деятельности и развлечений» в апреле составила 580 рублей. Это один из самых низких показателей в стране. FINANCE.TUT.BY узнал, на на какие суммы живут артисты отечественных театров, и хватает ли им этого заработка на жизнь.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

За 10-часовую съемку рекламного ролика заплатили «чуть больше зарплаты»

Фото: из личного архива героя

Владимир Петрович уже 38 лет работает актером и режиссером в Могилевском драматическом театре. «Полный актерский оклад — 160 рублей. За режиссера на полставки выходит в два раз меньше — 80 рублей», — рассказывает мужчина. К этой сумме добавляют премию и другие доплаты — всего за последний месяц вышло примерно 440 рублей.

— Жена у меня тоже мастер сцены. Она позавчера получила зарплату, триста рублей с небольшим. Заплатила за коммунальные и интернет, пополнила холодильник, купила кое-что для собак — и на карточке осталось пять рублей.

Мужчина рассказывает, что сумма премии зависит от особой балльной системы. Человеку, который занят в спектаклях, ставятся баллы в зависимости от сложности роли. Максимальный — семь, минимальный — единица. Как оценить актера, решает режиссер. Но сумма на премии выделяется ограниченная, и если в постановке участвует большое количество людей, заработают немного.

— Если шесть человек отыграют 45 спектаклей за двадцать дней, они получат хорошую сумму. Но на практике такого не бывает, обычно мы делаем несколько составов, чтобы люди не утомлялись.



Расчетный листок Владимира Петровича. Фото: из личного архива героя

Рабочий день обычно состоит из репетиций и непосредственных выступлений. «С десяти до часу репетиция либо выезд, вечером снова репетиция или спектакль», — объясняет Владимир. Выезд — это показ постановки за пределами театра, например, в детском саду или сельском клубе. Он оплачивается как обычное представление на родной сцене.

Репетиционные часы также считаются по баллам, но оцениваются вдвое ниже. «В прошлом месяце у меня спектаклей не было, но я каждый день все равно приходил в театр, репетировал новую постановку. Получается, из-за этого зарплата поделилась надвое. Если бы выступал на сцене, получил больше», — вспоминает мужчина.

Владимир рассказывает, что иногда ему удается подрабатывать. Недавно крупная компания-разработчик компьютерных игр пригласила его на съемки рекламного ролика. По словам мужчины, «за трехсекундное существование» в кадре ему заплатили сумму, которая «чуть больше зарплаты».

— Три секунды на экране, а снималось все часов десять. Но «приглашают» — это громко сказано. Иногда, раз в несколько лет удается попасть в подобный проект.

«Большая часть зарплаты уходит на оплату жилья»



Фото: из личного архива героя

— Еще полтора года семейный бюджет на троих был 700 рублей максимум, и это с моими подработками. Плюс 260 рублей отдавал за арендное жилье, — вспоминает Максим Брагинец, актер Республиканского театра белорусской драматургии. Сейчас актер зарабатывает больше — в прошлом месяце он получил 765 рублей.

— У меня уже категория мастер сцены, десять лет стажа, большое количество сыгранных спектаклей. Молодые ребята, которые работают около пяти лет, получают до 500 рублей. Причем большая часть зарплаты уходит на оплату жилья.

Коллеги актера живут в жилом квартале «Магистр», построенном специально для творческой интеллигенции. Несмотря на цены ниже рыночных, аренда жилья все равно многим не по карману. «Если брать процент от зарплаты, видно, что плата практически неподъёмная», — объясняет Максим. Он тоже жил в этом районе три года, но недавно построил квартиру с государственной поддержкой, «не имея ни копейки за душой».

— Министерство культуры распределяло квартиры, одна досталась нашему театру. Я был третий в очереди, как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Два человека передо мной отказались, так как за три месяца нужно было внести всю стоимость. Всего вышло 30 тысяч долларов за двушку. Зато сейчас я не плачу подоходный налог, так как государство возвращает мне имущественный налоговый вычет.

Деньги на жилье пришлось занимать. Поэтому сейчас все свободные средства семья идут на то, чтобы рассчитаться с долгами. «В этом году мечтаем съездить на море, но не знаем, получится ли», — рассказывает Максим.

Поэтому актер сейчас особенно активно работает — в его репертуаре не только спектакли родного РТБД, но и проекты центра «Art Corporation», в том числе спектакли «Опиум» и «С училеща». Раньше, когда Максим был артистом других минских театров, с занятостью дела обстояли хуже, приходилось искать подработку на стороне.

— Подрабатывал доставкой цветов, вел детские представления, даже был профессиональным футбольным арбитром. Окончил курсы при федерации футбола и пять лет занимался профессиональным судейством. Но прошлой осенью пришлось с этим покончить, потому что нет времени.

В РТБД зарплата зависит от занятости в репертуаре, оклада, надбавки по контракту, надбавки за стаж и категорию. Премия начисляется по балльной системе, тоже зависит от активности актера и выплачивается из заработанных средств.

— Если мы заработали тысячу рублей, они делятся на всю группу, в зависимости от количества набранных баллов. В группе примерно 25 человек. Выходит не так много, рублей 50 в месяц.

По словам Максима, самый высокий заработок среди актеров — у работников Купаловского театра. «Это главный драматический театр страны», — поясняет парень. Неплохой заработок у артистов Театра-студии Киноактера. Там своя система, которая зависит от количества сыгранных спектаклей. «Если бы я там работал, то со своим количеством постановок получал бы больше тысячи рублей», — рассказывает Максим.

В целом, способы начисления и располагаемые бюджеты зависят от того, на балансе какого учреждения находится театр. Например, Новый драматический театр и Молодежный театр относятся к Мингорисполкому, а РТБД — к Министерству культуры.

«Подрабатывать приходится всем артистам»



Фото: из личного архива героя

Анна Кушнер работает вместе с супругом в Могилевском драматическом театре. Зарплата у актрисы высшей категории колеблется от 330 до 380 рублей и зависит от количества сыгранных спектаклей.

— Раньше чувствовалось — если ты занят больше, то и получаешь больше. Но сейчас как-то совсем стираются эти границы. Муж, мастер сцены, зарабатывает около трехсот рублей с учетом оплачиваемых алиментов, но все уходит на коммуналку и школьные кружки. Получается, вчетвером живем на одну мою зарплату.

Анна работает в театре уже 22 года. По ее словам, стаж на зарплату почти не влияет. «Бывает, что ребята, которые только пришли, могут сыграть больше спектаклей и в итоге получить больше денег. Но зарабатывают они такие же копейки», — объясняет женщина.

По словам актрисы, «подрабатывать приходится всем артистам». Но из-за необычного графика найти дополнительную занятость порой очень сложно. С утра — репетиции, вечером — спектакли. «Можем гарантированно урвать промежуток только в обеденное время», — объясняет Анна. Но даже в таком случае актеры не застрахованы от неожиданного дневного выступления. Поэтому открыть свой театральный кружок практически невозможно. Что касается съемок в кино и рекламе, тут тоже есть свои сложности.

— Вначале нужно приехать на кастинг, потратиться на дорогу. Но даже если ты прошел, тебя вправе не отпустить с репетиций. Хотя за эти два дня можно отработать свою зарплату, — объясняет женщина.

К слову, в театре шестидневная рабочая неделя. Перед выпуском спектакля чаще всего команда работает без отдыха. Тогда выходные считают по двойному тарифу или «отдают» в день, когда у актера нет репетиций или выступлений. Анна вспоминает — в те времена, когда ее родители работали в театре, система была другая.

— Было такое понятие, как третий вызов. У актера могло быть в день две репетиции или два спектакля. Остальное оплачивалось отдельно, и эта сумма прибавлялась к зарплате. Это было выгодно артистам, они понимали, ради чего играть по три спектакля в день. Сейчас такого нет. Нам могут сказать «у вас ненормированная рабочая неделя» и ты работаешь 14 часов, но на следующий день по графику будет только репетиция.

«Молодые артисты вообще копейки получают»



Фото: из личного архива героя

— Наверное, у меня сама большая зарплата среди наших артистов. Я ведущий мастер сцены, зарабатываю около 500−550 рублей. В принципе для нашего театра это считается более-менее. Молодые артисты вообще копейки получают, до трехсот рублей. У нас в театре кукол есть кафе «Пиратская бухта», там проходят детские дни рождения. Знаю, что один актер там подрабатывает. Так сказать, не отходя от кассы, — рассказывает Тимур Муратов.

Артист уже 15 лет работает в Минском театре кукол. Его заработок зависит от количества спектаклей, в которых участвует актер. Если идет репетиционный процесс перед премьерой, то график у Тимура напряженный — шестидневная рабочая неделя, со вторника по воскресенье.

Однако мужчина признается — когда в распоряжении только театральная получка, «понимаешь, что прожить на нее очень тяжело». Поэтому Тимур не отказывается от дополнительной занятости. По его словам, самые распространенные среди артистов варианты подзаработать — кино, телевидение, корпоративы, детские праздники или роли в других театрах. Работники театра кукол часто озвучивают детские передачи.

— Самое распространенное — это кино, но сейчас вроде бы гонорары упали. В то время, когда я работал на телевидении, гонорар за съемки был в пять-шесть раз выше театральной зарплаты. За хороший корпоратив, к которому нужно месяца два по вечерам готовиться, получали три-четыре зарплаты, — вспоминает Тимур.

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