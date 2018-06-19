Венгрия вводит «миграционный налог»

В Венгрии организации, которые оказывают поддержку мигрантам, будут обязаны платить специальный налог в размере 25%. Об этом заявили в Министерстве национальной экономики страны.

Пока не сообщается, когда налог в ступил в силу и с каких именно организаций будет взиматься. Однако собранные таким образом деньги Будапешт планирует направить на компенсацию затрат госбюджета на борьбу с нелегальной миграцией.