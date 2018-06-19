Первый укос в ОАО «Маслаки» на финишной прямой

В ОАО «Маслаки» из трав первого укоса заготовили травянистых кормов больше, чем в прошлом году. А, благодаря тщательному соблюдению технологии укрытия сенажных траншей, которая в этом году начала внедряться в районе, рассчитывают только на первоклассное их качество.

По словам главного агронома Сергея Широкова, если в прошлом году к 19 июня имели только 3500 т сенажа, то в этом году уже припасли 4543 т, а также 360 т сена. Это соответственно 30% и 34% к заданию. На условную голову скота уже есть 4,69 ц корм. ед., что почти в 2 раза больше, чем год назад. Первый укос в хозяйстве на финишной прямой. Ко вторнику нескошенными оставались всего 3% площадей. По темпам работ на косовице сельхозпредприятие на втором месте.









На снимке: В. Шумейко, Р. Купцов, главный агроном С. Широков, В. Лавников, А. Козлов.

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Елена АГЕЙЧИК.

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.