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Первый укос в ОАО «Маслаки» на финишной прямой
20.06.2018 — Разное | Горецкий вестник
В ОАО «Маслаки» из трав первого укоса заготовили травянистых кормов больше, чем в прошлом году. А, благодаря тщательному соблюдению технологии укрытия сенажных траншей, которая в этом году начала внедряться в районе, рассчитывают только на первоклассное их качество.
Подробнее в газете «Горецкий вестник».
Елена АГЕЙЧИК.
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В ОАО «Маслаки» из трав первого укоса заготовили травянистых кормов больше, чем в прошлом году. А, благодаря тщательному соблюдению технологии укрытия сенажных...
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