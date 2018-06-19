Погода в Ельске 20 июня
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Солнце: Восход Солнца
04:44, Заход Солнца 21:26.
Луна: Восход Луны
12:49, Заход Луны 01:20, Фаза Луны: Растущая Луна
утро с 06:01 до 12:00
+19… +23 °C Ясно
Ветер:
слабый
,
западный
, скорость
3-5 м/сек
Относительная влажность воздуха:
53-69%
Атмосферное давление:
763-765 мм. рт. ст.
день с 12:01 до 18:00
+24… +26 °C Ясно
Ветер:
умеренный
,
западный
, скорость
6-7 м/сек
Относительная влажность воздуха:
35-44%
Атмосферное давление:
763-764 мм. рт. ст.
вечер с 18:01 до 00:00
+19… +25 °C Ясно
Ветер:
слабый
,
западный
, скорость
2-6 м/сек
Относительная влажность воздуха:
37-65%
Атмосферное давление:
762-764 мм. рт. ст.
В среду, 20 июня 2018 в
Ельске характер погоды будет такой:
утром воздух прогреется до +19…+23°C, точка росы: +13,16°C; соотношение температуры и влажности: очень комфортно; осадков не ожидается, ветeр слабый, дующий с запада со скоростью 3-5 м/сек, небо чистое; рекомендуемая одежда: ; астрономический сезон: весна; , открытые сандалии , туфли , закрытые сандалии , кеды , шлёпанцы , носки , гольфы , колготки , шорты , юбка , штаны , брюки , лёгкое платье , футболка , рубашка с короткими рукавами , рубашка с длинными рукавами кофта
днём воздух прогреется до +24…+26°C, точка росы: +10,26°C; соотношение температуры и влажности: немного сухо, но в целом комфортно; осадков не ожидается, ветeр умеренный, дующий с запада со скоростью 6-7 м/сек, небо чистое; одежда по сезону: ; астрономический сезон: весна; , открытые сандалии , шлёпанцы , шорты , юбка , лёгкое платье футболка
вечером температура воздуха опустится до +19…+25°C, точка росы: +11,36°C; соотношение температуры и влажности: очень комфортно; осадков не ожидается, ветeр слабый, дующий с запада со скоростью 2-6 м/сек, небо чистое; что одеть: ; астрономический сезон: весна; , открытые сандалии , туфли , закрытые сандалии , кеды , шлёпанцы , носки , гольфы , колготки , шорты , юбка , штаны , брюки , лёгкое платье , футболка , рубашка с короткими рукавами , рубашка с длинными рукавами кофта
продолжительность дня 16:42
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> Среда, 20 Июня 2018 Солнце: Восход Солнца 04:44, Заход Солнца 21:26. Луна: Восход Луны 12:49, Заход Луны 01:20, Фаза Луны: Растущая Луна утрос 06:01 до 12:00...
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