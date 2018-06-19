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Каждое третье введённое в Беларуси жильё построено для нуждающихся

20.06.2018 09:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Каждое третье введённое в Беларуси жильё построено для нуждающихся
shutterstock.com

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 468,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 35,5% общего объема, сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Каждое третье введённое в Беларуси жильё построено для нуждающихся Дешево не получится. Сколько стоит построить загородный дом?

При этом с использованием господдержки построено 317,8 тыс. „квадратов“, в многоквартирных жилых домах в городах – 286 тыс. „квадратов“.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 386,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,3% общего ввода по республике. 

 
 
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За январь-май 2018 года организации всех форм собственности в Беларуси построили около 15 тысяч новых квартир. Всего в эксплуатацию ввели 1319,7 тыс. квадратных метров...
 
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