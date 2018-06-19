Каждое третье введённое в Беларуси жильё построено для нуждающихся

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 468,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 35,5% общего объема, сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

При этом с использованием господдержки построено 317,8 тыс. „квадратов“, в многоквартирных жилых домах в городах – 286 тыс. „квадратов“.



В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 386,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,3% общего ввода по республике.