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«Прямые линии» и приём граждан
20.06.2018 — Разное | Раёны весник
ПРОВЕДУТ «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»…
21 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 52-8-02 – ПИЛЯК Владимир Викторович, первый заместитель начальника Червенского РОВД — начальник криминальной милиции подполковник милиции.
22 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 28-5-01 – ДЯДЮК Людмила Михайловна, заместитель начальника управления, заведующий сектором трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Червенского райисполкома, по вопросам трудового законодательства.
23 июня с 9.00 до 12.00 по тел. 26-0-58 – ГОДУН Александр Николаевич, заместитель председателя Червенского райисполкома.
23 июня с 9.00 до 12.00 по тел. (801713) 35-5-17 – МИХЕЕВА Ирина Алексеевна, заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району.
… И ПРИЁМ ГРАЖДАН
21 июня с 12.00 до 13.00 в здании прокуратуры Червенского района (г.Червень, ул.Луначарского, д.34а) – БЕЛИЦКИЙ Александр Леонидович, заместитель прокурора Минской области.
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ПРОВЕДУТ «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»… 21 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 52-8-02 – ПИЛЯК Владимир Викторович, первый заместитель начальника Червенского РОВД — начальник...
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