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«Прямые линии» и приём граждан

20.06.2018 — Разное | Раёны весник  
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«Прямые линии» и приём гражданПРОВЕДУТ «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»…

21 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 52-8-02 – ПИЛЯК Владимир Викторович, первый заместитель начальника Червенского РОВД — начальник криминальной милиции подполковник милиции.

22 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 28-5-01 – ДЯДЮК Людмила Михайловна, заместитель начальника управления, заведующий сектором трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Червенского райисполкома, по вопросам трудового законодательства.

23 июня с 9.00 до 12.00 по тел. 26-0-58 – ГОДУН Александр Николаевич, заместитель председателя Червенского райисполкома.

23 июня с 9.00 до 12.00 по тел. (801713) 35-5-17 – МИХЕЕВА Ирина Алексеевна, заместитель начальника инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району.

… И ПРИЁМ ГРАЖДАН
21 июня с 15.00 до 16.00 в здании Валевачского сельисполкома (аг.Валевачи, ул.Минская, д.15) – ШАХОТЬКО Алла Константиновна, заместитель председателя Червенского райисполкома.
Предварительная запись 20 июня с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел. 47-3-52, 22-3-24, 28-2-28.

21 июня с 12.00 до 13.00 в здании прокуратуры Червенского района (г.Червень, ул.Луначарского, д.34а) – БЕЛИЦКИЙ Александр Леонидович, заместитель прокурора Минской области.
Предварительная запись по тел. 52-5-54, 52-5-59.

 
 
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ПРОВЕДУТ «ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»… 21 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 52-8-02 – ПИЛЯК Владимир Викторович, первый заместитель начальника Червенского РОВД — начальник...
 
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