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ТУШЕ. Значение слова. В борьбе: прикосновение лопатками к земле как момент поражения.



…В спорте много нюансов, о существовании которых, будучи простым обывателем, никогда и не догадаешься. Например: поведение двух лучших друзей, встретившихся в финале за первое место. Конечно, у взрослых всё по полочкам: спорт есть спорт, дружба есть дружба. Но когда тебе всего девять мальчишеских лет, и ты стоишь на ковре перед человеком, впервые в жизни давшим тебе почувствовать пьянящую, возвышенную гордость, что у тебя есть лучший друг – растеряться легко. А ему-то тоже всего девять… И вот две пары широко раскрытых, сомневающихся, наполненных страхом потери и страхом проигрыша глаз устремляются на единственный в этом маленьком «кораблекрушении» спасительный «остров» — на тренера.

Этот человек очень рано заменяет маленькому участнику соревнований и папу, и маму. У него будущий боец учится терпеть боль и преодолевать усталость, уважать соперника и вести честную игру. От тренера можно снести нагоняй и даже подзатыльник, если заслужил. На тренера равняются. У него ищут совета. Причём даже будучи непосредственно в схватке на ковре. И часто именно тренер говорит эти самые важные в жизни слова: «Ты мужчина, поэтому борись!» И когда зрители смотрят со стороны и вздыхают: «Ох, тяжело им друг против друга бороться, это же лучшие друзья!..» — на ковре малые с помощью тренера находят в себе силы понять, что в их схватке всего лишь выясняется, кто в данный период времени подготовлен лучше. Они начинают сражаться честно, от души, не «сливая», и сильнейший побеждает. Пару мгновений проигравший смотрит косо, но крепкая рука судьи толкает их к рукопожатию, и всё становится на свои места: туше – ковру, а сердце – другу.

Цель сделать туше была практически у каждого участника открытого первенства по вольной борьбе, проходившего неделю назад в Червенской детско-юношеской спортивной школе. На турнир приехали ребята из разных городов: Пинска, Минска, Смолевичей, Старых Дорог, Пуховичей, Солигорска. Соревнования длились до семи вечера, потому что было много весовых категорий и много спортсменов. Но все ребята, как старшие, так и совсем маленькие, проявили себя настоящими бойцами, терпеливыми и дисциплинированными. Те, кто выбыл из борьбы, оставались в зале и, как могли, поддерживали своих. Самые стойкие, дошедшие до финалов, выдержали по несколько схваток в течение этого долгого жаркого дня. Иногда вокруг ковра страсти накалялись сильнее, чем на нём самом. Например, отнюдь не единична была ситуация «тренер сорвал голос». Бывали и казусные моменты: так, некоторые совсем юные борцы не могли сдержать слёз при проигрыше. Кто-то падал прямо на ковёр, кто-то рыдал в углу спортзала. Более взрослые парни с интересом наблюдали за соперниками. Участвовали в турнире и девочки. Самые маленькие почти не переживали из-за поражения, и судья вдобавок всегда призывал их обнять друг дружку после каждой схватки. А девчонки постарше были так серьёзно настроены на победу, так самоотверженно боролись и были при этом такие красивые, что ими нельзя было не восхищаться!

В нашей спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва два тренера по вольной борьбе, и оба они выставили своих воспитанников на этот турнир. Сформировалась очень сильная и большая команда. Ребята представляли все весовые категории. В итоге наши борцы заняли первое общекомандное место. На втором юные вольники из Старых Дорог, на третьем – представители столицы нашей республики.

А вот результаты наших парней и девчонок.

Егор Бубенько — 2 место (весовая категориия 35 кг); Артем Глинков — 2 место (в.к. 38 кг); Станислав Манулик — 2 место (в.к. 26 кг); Роман Хинов — 3 место (в.к. 38 кг); Полина Шевкун — 3 место (в.к. 48 кг); Марат Пунтик — 3 место (в.к. 34 кг); Арсений Конопелько — 3 место (в.к. 55 кг+); Артем Тимошенко — 3 место (в.к. 55 кг+). Все эти ребята — воспитанники тренера Дениса БУБЕНЬКО.

А вот результаты тех, кто занимается у тренера Юрия ЛЕЙКИНА. Алина Можаровская — 1 место (весовая категория 27 кг); Полина Швабская — 1 место (в.к. 32 кг); Анна Сюбарева — 1 место (в.к. 35 кг); Алина Ковалёнок — 1 место (в.к. 48 кг); Дмитрий Лукашук — 1 место (в.к. 57 кг); Кирилл Смирнов — 2 место (в.к. 64 кг); Евгений Жуков — 2 место (в.к. 44 кг); Арсений Лущик — 3 место (в.к. 43 кг); Алексей Сипач — 3 место (в.к. 52 кг); Арсений Сипач — 3 место (в.к. 29 кг); Владислав Воеводин — 3 место (в.к. 64 кг); Алексей Жоров — 2 место (в.к. 57 кг).

На снимке вверху вы видите всех наших призёров: справа и слева – те, кто заняли вторые и третьи места, а в центре – те, кому удалось встать на высшую ступеньку пьедестала.

Наталья КОРОЛЬКЕВИЧ. Фото автора