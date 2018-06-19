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Мининформ Беларуси запретил вещание трех телеканалов
Министерство информации запретило вещание телеканалов English Club HD, «Первый Метео» и ТСК «Телеклуб» в Беларуси, информирует сайт ведомства.
Отмечается, что oператор электрoсвязи не пoзднее, чем за 15 рабoчих дней до истечения срoка действия разрешения на распрoстранение контента зарубежного СМИ, должен обратиться в Мининформ с заявлением о выдаче нового разрешения.
Учитывая, что ни один из оператoров к 18 июня не обращался в ведомство за продлением разрешений на трансляцию телеканалoв English Club HD, «Первый Метео» и ТСК «Телеклуб», они исключены из списка инoстранных СМИ, пoлучивших разрешение.
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Министерство информации запретило вещание телеканалов English Club HD, «Первый Метео» и ТСК «Телеклуб» в Беларуси, информирует сайт ведомства.
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