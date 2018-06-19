ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С тобой и без тебя: союзное государство

20.06.2018 09:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Вся российская политическая верхушка во вторник прибыла в Минск. Повод – заседание Высшего государственного совета Союзного государств, созданного более 22 лет назад.

Владимир Путин прилетел с официальным визитом в Минск – провести переговоры с Александром Лукашенко и принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государств – ежегодного события, проходящего поочередно в Москве и Минске.

Сообщество и Союз Беларуси и России и наконец Союзное государство было создано по инициативе двух президентов, Бориса Ельцина и Александра Лукашенко, более двадцати лет назад. Сначала были амбициозные планы по созданию единой валюты и даже Конституции союзного государства.

«Документы подготовлены таким образом, чтобы Лукашенко стал президентом России, и их там дальше не продвигали. Референдума не проводили. Парламенты необходимые документы не утверждали. Как-то так сложилось, что мы живем в рамках Союзного государства, а его нет», – говорит экономист Леонид Злотников.

По прошествии 22 лет союзное государство все же существует. У него есть свой бюджет – $ 112 млн, органы управления и ежегодные встречи, а также собственными СМИ.

По мнению специалистов, для государств выгода есть. Но не общая, а для каждого своя.

«Интерес к Союзному государству есть, но дело в том, что он взаимоисключающий. Беларусь видит свое участие в Союзном государстве с точки зрения газ в обмен на поцелуи.
 

С другой стороны, интерес Москвы – противоположный. Это геополитический интерес – чтобы Беларусь оставалась в сфере влияния России в смысле геополитическом и военном», – считает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Цыганков.

Если смотреть на нынешний год, оценивая торгово-экономические связи, то назвать его спокойным тяжело. Несмотря на заявляемый рост товарооборота. «Молочные» и «мясные» войны вред ли «укрепляли» сотрудничество между двумя странами. Хотя, если бы все было так, как говорится в документах, то ситуация выглядела б абсолютно иначе.

«C 2017 и даже с 2015 года у нас даже не Таможенный союз, а Единое экономическое пространство. У нас должно быть что-то кроме финансовых регуляторов. Что касается экономических отношений, то движение товаров, движение рабочей силе. Но этого всего нет. Это откладывается на 25 лет и так далее», – продолжает Леонид Злотников.

Сейчас же, как утверждают эксперты, Союзное государтсво все больше похоже на старый чемодан, который тяжело нести и жалко бросить.

«Именно этот чемодан руководители России и Беларуси создали еще в 1996 году и до сих пор не знают, что с ним делать. Все более действительность показывает, что никакого Союзного государства как не было, так и нет. Никаких шагов не делают, но они не могут отказаться от этого, поскольку это идеология. То, чем 20 лет кормили электорат», – уверен Виталий Цыганков.

Удастся ли к чемодану приделать ручку или все же каждый переложит свои вещи в отдельный саквояж – вопрос времени и собственной выгоды, анализирует Белсат.



 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вся российская политическая верхушка во вторник прибыла в Минск. Повод – заседание Высшего государственного совета Союзного государств, созданного более 22 лет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хто служыць сваім пацыентам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика