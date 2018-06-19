С тобой и без тебя: союзное государство

Владимир Путин прилетел с официальным визитом в Минск – провести переговоры с Александром Лукашенко и принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государств – ежегодного события, проходящего поочередно в Москве и Минске.





Сообщество и Союз Беларуси и России и наконец Союзное государство было создано по инициативе двух президентов, Бориса Ельцина и Александра Лукашенко, более двадцати лет назад. Сначала были амбициозные планы по созданию единой валюты и даже Конституции союзного государства.





«Документы подготовлены таким образом, чтобы Лукашенко стал президентом России, и их там дальше не продвигали. Референдума не проводили. Парламенты необходимые документы не утверждали. Как-то так сложилось, что мы живем в рамках Союзного государства, а его нет», – говорит экономист Леонид Злотников.





По прошествии 22 лет союзное государство все же существует. У него есть свой бюджет – $ 112 млн, органы управления и ежегодные встречи, а также собственными СМИ.





По мнению специалистов, для государств выгода есть. Но не общая, а для каждого своя.





«Интерес к Союзному государству есть, но дело в том, что он взаимоисключающий. Беларусь видит свое участие в Союзном государстве с точки зрения газ в обмен на поцелуи.



С другой стороны, интерес Москвы – противоположный. Это геополитический интерес – чтобы Беларусь оставалась в сфере влияния России в смысле геополитическом и военном», – считает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Цыганков. С другой стороны, интерес Москвы – противоположный. Это геополитический интерес – чтобы Беларусь оставалась в сфере влияния России в смысле геополитическом и военном», – считает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Цыганков.





Если смотреть на нынешний год, оценивая торгово-экономические связи, то назвать его спокойным тяжело. Несмотря на заявляемый рост товарооборота. «Молочные» и «мясные» войны вред ли «укрепляли» сотрудничество между двумя странами. Хотя, если бы все было так, как говорится в документах, то ситуация выглядела б абсолютно иначе.





«C 2017 и даже с 2015 года у нас даже не Таможенный союз, а Единое экономическое пространство. У нас должно быть что-то кроме финансовых регуляторов. Что касается экономических отношений, то движение товаров, движение рабочей силе. Но этого всего нет. Это откладывается на 25 лет и так далее», – продолжает Леонид Злотников.





Сейчас же, как утверждают эксперты, Союзное государтсво все больше похоже на старый чемодан, который тяжело нести и жалко бросить.





«Именно этот чемодан руководители России и Беларуси создали еще в 1996 году и до сих пор не знают, что с ним делать. Все более действительность показывает, что никакого Союзного государства как не было, так и нет. Никаких шагов не делают, но они не могут отказаться от этого, поскольку это идеология. То, чем 20 лет кормили электорат», – уверен Виталий Цыганков.





анализирует Белсат. Удастся ли к чемодану приделать ручку или все же каждый переложит свои вещи в отдельный саквояж – вопрос времени и собственной выгоды,Белсат.







