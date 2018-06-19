В Витебске рецидивист ограбил автозаправку

Разбойное нападение на автозаправочную станцию по улице Ленинградской было совершено 19 июня в 23.00. Молодой мужчина, угрожая сотруднице АЗС ножом, потребовал деньги. Затем сложил содержимое кассы (Br589) в полимерный пакет и вышел.





Сигнал срабатывания тревожной кнопки поступил на пульт централизованного наблюдения Департамента охраны. На место происшествия в течение 4 минут прибыл ближайший наряд милиции, а также следственно-оперативная группа. При отработке записей камер видеонаблюдения правоохранителям удалось установить приметы нападавшего.





Схожий мужчина около полуночи был замечен патрульным нарядом Департамента охраны в районе улицы Воинов-интернационалистов. При виде милицейской машины он предпринял попытку скрыться, но был задержан сотрудниками ОМОН. Как оказалось, 27-летний мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Ранее он был судим за грабежи, разбои и угон машин (под угрозой ножа отобрал автомобиль у таксиста), а недавно освободился из мест лишения свободы после отбытия очередного наказания.





По предварительной информации, к совершению преступления злоумышленник готовился заранее. Для этих целей приобрел перчатки, кепку и очки, от которых впоследствии избавился. Также накануне днем он изучил объект нападения. Мужчина задержан.