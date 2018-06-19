Экс-президента Киргизии окружают арестами

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“Ъ” говорят о масштабной кампании по зачистке политического поля страны. Ее цель — обескровить Алмазбека Атамбаева, рассчитывавшего сохранить влияние в стране и после ухода с поста президента. В Киргизии по подозрению в коррупции арестован экс-премьер Жанторо Сатыбалдиев. Это уже второй бывший глава правительства, работавший с прежним президентом Алмазбеком Атамбаевым и впоследствии оказавшийся под стражей. Серьезные проблемы и у мэра Бишкека Албека Ибраимова — единственного члена команды господина Атамбаева, который сохранил пост после смены власти в стране. Собеседникиговорят о масштабной кампании по зачистке политического поля страны. Ее цель — обескровить Алмазбека Атамбаева, рассчитывавшего сохранить влияние в стране и после ухода с поста президента.





Всем ТЭЦ





Из Киргизии уже много дней потоком идут новости об арестах и допросах бывших и действующих высокопоставленных чиновников. Занимается ими Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) в рамках расследования дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. По версии следствия, около $200 млн из кредита, выделенного китайским банком на ремонт станции (он составлял $386 млн), было выведено чиновниками на свои счета. Это сказалось на проведенных работах: в январе, в разгар 30-градусных морозов, ТЭЦ вышла из строя.





Вечером 18 июня чекисты задержали экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева (руководил правительством с 2012 по 2014 год). Он стал вторым бывшим главой правительства, оказавшимся в следственном изоляторе. 5 июня ГКНБ арестовал Сапара Исакова (был премьером с августа 2017 года по апрель 2018 года). Господин Исаков, который, как и Жанторо Сатыбалдиев, входит в ближний круг экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, арестован по тому же делу ТЭЦ.





Именно с Сапаром Исаковым господин Атамбаев связывал надежды на сохранение влияния в стране после отставки. Он публично заявлял, что назначенное в конце его президентского срока правительство должно остаться у руля до 2020 года, то есть до следующих парламентских выборов. Кроме Сапара Исакова экс-президент рассматривал и других кандидатов в премьеры: например, мэра Бишкека Албека Ибраимова (см. “Ъ” от 25 августа 2017 года).





Господин Ибраимов, кстати, тоже побывал на допросе по делу ТЭЦ. Причем источники “Ъ” в правоохранительных органах высоко оценивают шансы столичного градоначальника переехать в обозримом будущем из мэрии в следственный изолятор. По их словам, к мэру есть вопросы не только по ТЭЦ, но и по поводу строительства особняка Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Главным прорабом и бухгалтером стройки был Албек Ибраимов. Киргизские силовики посчитали, что дворец обошелся в $5 млн, происхождение которых неясно.





В целом же список политиков и чиновников, оказавшихся в центре внимания ГКНБ, достаточно длинный. Вместе с Сапаром Исаковым под стражу по делу ТЭЦ взяты депутат киргизского парламента Осмонбек Артыкбаев (готовил соглашение о кредите с китайским банком), глава национального энергохолдинга Айбек Калиев и бывший мэр столицы Кубанычбек Кулматов. На допросе в ГКНБ побывал и экс-премьер Киргизии Темир Сариев. Выдвигаясь в прошлом году в президенты, он сам заявил “Ъ”, что находится в хороших отношениях с Алмазбеком Атамбаевым. Еще один политик, депутат Аскарбек Шадиев, сумел в буквальном смысле сбежать от спецслужб: он перешел вброд реку, отделяющую Киргизию от Таджикистана, и уже оттуда улетел в Москву, а затем — в Нью-Йорк.





По словам собеседников “Ъ” в правительстве Киргизии, список экс-чиновников, к которым у ГКНБ есть вопросы, будет расти. Следственная группа намерена допросить экс-главу спецслужбы Абдиля Сегизбаева, бывшего председателя финансовой полиции Болота Суюмбаева, а также Икрамжана Илмиянова, самого доверенного советника Алмазбека Атамбаева.





Действующий против бывшего





Перед прошлогодними президентскими выборами господин Атамбаев агитировал за Сооронбая Жээнбекова, который в итоге выиграл гонку. Вариант с победой другого фаворита, миллиардера Омурбека Бабанова, он считал небезопасным для себя. Но даже избрание преемника не помогло Алмазбеку Атамбаеву сохранить позиции в киргизской политике в качестве серого кардинала. На сегодняшний день экс-президент остается лидером правящей Социал-демократической партии Киргизии, но она контролирует лишь 38 из 120 мест в парламенте. Поэтому в апреле парламент без проблем выразил недоверие правительству Сапара Исакова, а в мае выдвинул более опасную для Алмазбека Атамбаева инициативу — о разработке закона, позволяющего лишить экс-президента неприкосновенности. «На месте генпрокурора я бы уже возбудил уголовное дело против Атамбаева за присвоение властных полномочий в деле по модернизации Бишкекской ТЭЦ,— сказал “Ъ” инициатор законопроекта депутат Исхак Масалиев.— Атамбаев сам признался, что полностью руководил этим скандальным ремонтом. Хотя по конституции не имел права заниматься хозяйственными вопросами».





“Ъ” в Москве и Бишкеке утверждают: скорое ухудшение отношений между бывшим и нынешним президентом было ожидаемым, а шансы господина Атамбаева сохранить политический вес — мизерные. Сам факт такой инициативы еще ни о чем не говорит: законопроект еще даже не внесен в повестку. Тем не менее собеседникив Москве и Бишкеке утверждают: скорое ухудшение отношений между бывшим и нынешним президентом было ожидаемым, а шансы господина Атамбаева сохранить политический вес — мизерные.





«Чтобы Атамбаева лишили неприкосновенности, должна появиться неопровержимая, очень серьезная юридическая основа. Сначала лишить его статуса, а затем заводить на него какие-то дела — это будет невозможно»,— предположил в беседе с “Ъ” доцент Американского университета Центральной Азии политолог Эмильбек Жороев. По словам эксперта, указать на причины разлада между господами Атамбаевым и Жээнбековым довольно трудно. «Но есть объективные факторы. Неверной оказалась стратегия экс-президента, для которого цель — обеспечить победу своего друга — была продиктована не столько лояльностью к нему, сколько беспокойством о своем будущем»,— отмечает господин Жороев.









Бывший спикер парламента (в 2009–2010 годах) Зайнидин Курманов развивает эту мысль в более жесткой форме. «То, что сегодня происходит с Атамбаевым, закономерно. Правил он по-хамски. Унижал своих соратников. Друзья терпели его до момента передачи власти. Экс-президент только сейчас начал понимать, что произошло, спустился на землю»,— сказал политик “Ъ”.





В оценках того, что будет с Алмазбеком Атамбаевым дальше, собеседники “Ъ” расходятся. По мнению киргизского эксперта Эмильбека Жороева, господин Атамбаев сейчас ищет возможности помириться с действующим президентом. А вот экс-депутат Равшан Жээнбеков предположил, что господин Атамбаев, напротив, намерен мстить. «Пока Атамбаев не собирается покидать страну,— сказал “Ъ” политик.— Он намерен биться с новой властью до конца. Собирает пиар-группу, его соратники ведут сепаратные переговоры с политиками. Пытаются убедить потенциальных сторонников в том, что действующий президент может их кинуть, так же как он сделал это с Атамбаевым».



