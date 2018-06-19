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Новые модификации "восьмерки" BMW предстали на патентных изображениях
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Четырехдверную модификацию восьмой серии баварцы уже успели засветить минувшей весной на Женевском автосалоне — в виде концепта
Двигатели для Gran Coupe восьмой серии, по всей видимости, без изменений достанутся от «двухдверки», цены на которую в Германии начинаются от 100 тысяч евро — это битурбомотор V8 4.4 с отдачей 530 лошадиных сил и 320-сильный турбодизель объемом 3 л.
О сроках рыночного дебюта новых вариаций восьмой серии пока ничего не сообщается. Ранее шпионы уже вылавливали закамуфлированные прототипы кабриолета, изображение которого также было обнародовано бразильским патентным ведомством — вероятнее всего, открытая версия появится раньше Gran Coupe. На вершине гаммы расположится экстремальная модификация M8 с 4,4-литровым V8 от
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На представленных патентных изображениях можно хорошо понять, как будут выглядеть кабриолет и четырехдверное купе новой BMW 8-й серии. Автомобили получат те же...
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