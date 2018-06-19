ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые модификации "восьмерки" BMW предстали на патентных изображениях

20.06.2018 09:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Помимо базового купе в семействе новой восьмой серии будут кабриолет и четырехдверное Gran Coupe. Эскизы новых кузовных версий «восьмерки» на днях опубликовал Бразильский национальный институт промышленной собственности (INPI)


Четырехдверную модификацию восьмой серии баварцы уже успели засветить минувшей весной на Женевском автосалоне — в виде концепта M8 Gran Coupe. Как и ожидалось, серийная машина будет очень похожа на шоу-кар, хотя и утратит некоторые яркие детали — в глаза бросаются менее агрессивные бамперы и упрощенная светотехника, на дверях появятся привычные наружные ручки. Зато никуда не денутся сросшиеся «ноздри» на передке, ставшие новым веянием дизайна BMW.

Двигатели для Gran Coupe восьмой серии, по всей видимости, без изменений достанутся от «двухдверки», цены на которую в Германии начинаются от 100 тысяч евро — это битурбомотор V8 4.4 с отдачей 530 лошадиных сил и 320-сильный турбодизель объемом 3 л.


О сроках рыночного дебюта новых вариаций восьмой серии пока ничего не сообщается. Ранее шпионы уже вылавливали закамуфлированные прототипы кабриолета, изображение которого также было обнародовано бразильским патентным ведомством — вероятнее всего, открытая версия появится раньше Gran Coupe. На вершине гаммы расположится экстремальная модификация M8 с 4,4-литровым V8 от нового M5, которая будет доступна как в двух-, так и четырехдверном кузове.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На представленных патентных изображениях можно хорошо понять, как будут выглядеть кабриолет и четырехдверное купе новой BMW 8-й серии. Автомобили получат те же...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Стоимость шенгенских виз может увеличиться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика