Помимо базового купе в семействе новой восьмой серии будут кабриолет и четырехдверное Gran Coupe. Эскизы новых кузовных версий «восьмерки» на днях опубликовал Бразильский национальный институт промышленной собственности (INPI)





Четырехдверную модификацию восьмой серии баварцы уже успели засветить минувшей весной на Женевском автосалоне — в виде концепта M8 Gran Coupe . Как и ожидалось, серийная машина будет очень похожа на шоу-кар, хотя и утратит некоторые яркие детали — в глаза бросаются менее агрессивные бамперы и упрощенная светотехника, на дверях появятся привычные наружные ручки. Зато никуда не денутся сросшиеся «ноздри» на передке, ставшие новым веянием дизайна BMW.

Двигатели для Gran Coupe восьмой серии, по всей видимости, без изменений достанутся от «двухдверки», цены на которую в Германии начинаются от 100 тысяч евро — это битурбомотор V8 4.4 с отдачей 530 лошадиных сил и 320-сильный турбодизель объемом 3 л.





О сроках рыночного дебюта новых вариаций восьмой серии пока ничего не сообщается. Ранее шпионы уже вылавливали закамуфлированные прототипы кабриолета, изображение которого также было обнародовано бразильским патентным ведомством — вероятнее всего, открытая версия появится раньше Gran Coupe. На вершине гаммы расположится экстремальная модификация M8 с 4,4-литровым V8 от нового M5 , которая будет доступна как в двух-, так и четырехдверном кузове.