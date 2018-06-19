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Белорусы будут платить за шенгенскую визу 80 евро

20.06.2018 09:28 — Разное | Ежедневник  
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Белорусы будут платить за шенгенскую визу 80 евро

Совет Евросоюза одобрил предложения по изменению Шенгенского визового кодекса, следует из сообщения на сайте организации. Теперь нововведения предстоит обсудить Европарламенту вместе с Советом ЕС.

Предполагается, что благодаря измененному документу в будущем проще будет контролировать наплыв мигрантов. В свою очередь добропорядочным путешественникам процесс выдачи виз станет проще, однако стоимость возрастет.

В частности, заявки на получение виз можно будет подавать максимум за 6 месяцев и минимум за 15 дней до даты поездки; заявитель сможет заполнить и подписать анкету в электронном виде; будет четко определено, какие страны должны выдавать визу в случае поездки по нескольким государствам; для постоянных путешественников с чистой историей срок визы может возрасти с одного до пяти лет.

К слову, Беларусь и Евросоюз уже несколько лет ведут переговоры по соглашениям об упрощении визового режима. Стоимость шенгенских виз для белорусов обещали уменьшить до 35 евро вместо нынешних 60.

Согласно новому документу, стоимость визы для белорусов планируется увеличить до 80 евро. Для России, к примеру, стоимость возрастет с 30 до 40 евро.

Однако Европарламенту и Совету ЕС еще предстоит обсудить изменения, поэтому корректировки пока неточные.

 
 
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Совет Евросоюза одобрил предложения по изменению Шенгенского визового кодекса, следует из сообщения на сайте организации. Теперь нововведения предстоит обсудить...
 
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