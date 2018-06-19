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В Витебске рецидивист ограбил автозаправку
20.06.2018 09:57 — Разное | Аргументы и факты
Разбойное нападение на автозаправочную станцию по улице Ленинградской было совершено 19 июня в 23.00.
Молодой мужчина, угрожая сотруднице АЗС ножом, потребовал деньги. Затем сложил в пакет 589рублей из вышел, пишет
Сигнал тревожной кнопки поступил на пульт централизованного наблюдения Департамента охраны. В течение 4 минут на место происшествия прибыл ближайший наряд милиции и следственно-оперативная группа. Просмотрев записи видеонаблюдения, удалось установить приметы нападавшего. Около полуночи похожего мужчину правоохранители заметили в районе улицы Воинов-интернационалистов. Но, заметив милицейскую машину, он попытался скрыться, но сотрудники ОМОН задержали его.
Как оказалось, 27-летний мужчина ранее был судим за грабежи, разбои и угон машин, недавно он вышел из мест лишения свободы. Грабитель задержан.
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Как оказалось, 27-летний мужчина ранее был судим за грабежи, разбои и угон машин, недавно он вышел из мест лишения свободы. Грабитель задержан.
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