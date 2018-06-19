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С аукциона продали два дореволюционных дома возле Полоцкого рынка

20.06.2018 10:07 — Разное | Tut.by  
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Представители малого бизнеса купили на аукционе два дореволюционных здания в Витебске — дома № 2 и № 4 на улице Титова. Бизнесмены намерены использовать недвижимость под развитие производства.


Фото: Роман Ершов, «Витебский курьер»

Оба строения находятся по соседству и расположены недалеко от железнодорожного вокзала и Полоцкого рынка, возле путепровода «Полоцкий». Продавались они как два лота, начальная цена на каждый составляла одну базовую величину. На них претендовали 9 покупателей.

Административное здание с гаражом и инженерными коммуникациями площадью свыше 1 тысячи кв. м продали на 59 шаге аукциониста: цена увеличилась в 429 раз и составила более 42 тысяч рублей.

Покупателем стало витебское ООО «ВелесАгроГаспадар». Оно специализируется на ремонте и компьютерной диагностике сельскохозяйственной техники и оборудования. По словам представителя компании, недвижимость планируют использовать для расширения производства. В планах — создать до 15 рабочих мест.

Второй лот — здание мастерских площадью почти 215 кв. м — приобрел местный индивидуальный предприниматель почти за 6 тысяч рублей на 45 шаге аукциониста. Бизнесмен арендует часть этого строения под производство мебели. Предприниматель рассчитывает уменьшить риски, связанные с арендой, расширить ассортимент своей продукции, освоить операции с металлом.

С начала года на аукционах комитета «Витебскоблимущество» продали более 40 объектов недвижимости на сумму около 1,1 млн рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
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Оба строения находятся по соседству и расположены недалеко от железнодорожного вокзала и Полоцкого рынка, возле путепровода "Полоцкий". Продавались они как два...
 
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