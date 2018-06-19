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Не говорите, что не знали: с 25-го числа стартует всеобщее обсуждение границ парков и зеленых зон

20.06.2018 09:58 — Разное | Tut.by  
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В редакцию регулярно звонят минчане с жалобами: там деревья начали валить, там парк вдвое проредили, там — теннисные корты строят и уничтожают недавно посаженный сквер. «Нас никто не спрашивал, а нам нужны эти деревья» — говорят минчане. Теперь у граждан появился шанс высказать свою позицию по поводу всех зеленых территорий столицы. С 25-го числа стартуют общественные обсуждения «зеленых линий» Минска.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Горожан приглашают принять участие в общественном обсуждении «Схемы озелененных территорий общего пользования, в том числе объектов озеленения, подлежащих охране в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды».

Название длинное и путанное, но это — абсолютно новая идея УП «Минскградо». Для каждого района столицы сделаны схемы всех озелененных территорий общего пользования с четкими границами скверов, парков, бульваров и т.д. Эти схемы и предлагают изучить, оценить, и озвучить свои пожелания. Агентству «Минск-Новости» в «Минскградо» объяснили:

— В градостроительных проектах детального планирования территорий (ПДП) мы обязательно наносим так называемые красные линии, отделяющие улично-дорожную сеть и зоны прохождения инженерных коммуникаций от застраиваемых территорий. Теперь назрела необходимость в нанесении и зеленых линий — границ озелененных территорий общего пользования, в первую очередь тех, которые подлежат специальной охране — это парки, скверы, бульвары. Поэтому разработка вышеупомянутых схем была записана в последней редакции генплана Минска как первоочередное мероприятие.

Цель установления зеленых линий — не допустить отвода под застройку участков озелененных территорий без достаточных оснований.

— В регламентах генплана есть перечень того, что можно строить в ландшафтно-рекреационных зонах общего пользования, но такое строительство строго ограничено, — поясняют специалисты. — Например, в парках могут быть объекты спортивного назначения или общественного питания, но кафе в зеленой зоне по объему и площади, естественно, будет отличаться от того, которое возводят на обычных территориях.

Как нам предлагают обсуждать?

На сайтах районных администраций с 26 июня по 25 июля будут выставлены для ознакомления экологические доклады по схеме озелененных территорий района. У жителей есть возможность с 26 июня по 10 июля обратиться в районные администрации с просьбой провести собрание по обсуждению экологического доклада.

— Обратиться в администрацию с такой просьбой имеет право юридическое либо физическое лицо, проживающее на территории рассматриваемого объекта либо в зоне его воздействия, — уточнили специалисты «Минскградо». Фактически на собрании можно будет получить более подробную информацию о схемах и ответы из первых уст — от разработчиков.

Замечания и предложения можно направлять на этапе обсуждения. Затем проекты пойдут на утверждение в Минприроды и Главгосстройэкспертизу, потом — в Мингорисполком. Как только документ утвердят, специалисты будут обязаны вносить зеленые линии при разработке ПДП.

 
Теги: Минск
 
 
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