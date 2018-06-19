"Скоро я взлетаю и тебя теряю". A'Studio приедет в Минск с большим концертом

В рамках юбилейного тура «30 лет. Лучшее» A’Studio приедет и в Минск. Концерт для минских поклонников пройдет 8 декабря 2018 года во Дворце Республики.

Крестной матерью коллектива музыканты называют Аллу Пугачеву, которая сумела рассмотреть потенциал начинающих сольный путь артистов из Алма-Аты. Результатом знакомства стало приглашение в «Театр песни» Примадонны. Вскоре о «самой стильной группе страны», по меткому определению Аллы Борисовны, узнал весь СССР.

A’Studio становилась победителем MTV Russia Music Awards-2007 в номинации «Лучшая группа», затем два года подряд становился лауреатом премии МУЗ-ТВ «Лучшая поп-группа». И по сей день музыканты собирают полные залы по всему СНГ и за рубежом.

За всю историю группа трижды меняла солистов. Визитной карточкой современной A’Studio стал, конечно, голос Кети Топурии, с которым группу ассоциируют и сейчас.

Когда: 8 декабря. Где: Дворец Республики. Сколько: от 35 до 135 рублей.