В Беларуси перестали вещать несколько кабельных каналов

Распространение телепрограмм English Club HD, «Первый МЕТЕО» и «ТСК «Телеклуб» прекращено в Беларуси по решению Министерства информации. Об этом сообщает сайт ведомства.



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Причина остановки трансляции в том, что операторы электросвязи не обратились вовремя в Мининформ за продлением разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации.

«Данные телепрограммы исключаются из Списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение. Распространение указанных телепрограмм на территории Республики Беларусь является недопустимым, в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации»», — говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве напомнили, что оператор электросвязи должен обратиться в ведомство за разрешением на распространение продукции иностранного СМИ. Сделать это нужно не позднее чем за 15 рабочих дней до истечения срока действия предыдущего разрешения.