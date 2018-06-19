​Три телепрограммы прекратили вещание в Беларуси

Мининформ запретил распространение телепрограмм English Club HD, «Первый Метео» и ТСК «Телеклуб», сообщается на сайте ведомства.

В связи с тем, что до 18 июня 2018 года операторы электросвязи не обращались за продлением разрешений на распространение данных телепрограмм, они исключаются из Списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение. Значит, распространение телепрограмм English Club HD, «Первый Метео» и ТСК «Телеклуб» на территории Беларуси недопустимо, в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».