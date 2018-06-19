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Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

20.06.2018 — Разное | Лидская газета  
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 Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)
«Сейчас другое время» – эту фразу можно услышать едва ли не в каждом разговоре, особенно, в кругу пожилых людей. Бурное, ускоряющееся, технологичное, практичное, потребительское… Сейчас – «по одежке встречают», сейчас – «кто не успел, тот опоздал», – в общем, действительно, время такое. Но успевать за ним нужно, чтобы не остаться за бортом жизни. В ногу со временем старается идти отделение пожилых людей «Активное долголетие» центра социального обслуживания населения, в котором запустился новый проект – «Студия полезных компетенций». В ней пожилые лидчане будут обучаться всему самому важному в современной жизни. Как сделать правильный макияж? Как вести себя? Как принимать гостей и самому ходить в гости? Как создать дома уют? Разбираться в юридических банковский тонкостях, играть в теннис и бильярд. И даже как водить автомобиль?.. Всему этому и многому другому их готовы научить партнеры проекта, специалисты разных профилей и организаций, государственных и частных.

– Проект продиктован временем, – говорит корреспонденту заведующая отделением Ирина Савчик. – Выход людей третьего возраста в широкую сферу социальной жизни, проживание в современном городе дает основания для более тщательного отношения к своему облику, отсюда и стремление получить необходимые знания и навыки в области красоты, здоровья, этикета и многих других областей. Приобретенные знания позволят им чувствовать себя более уверенно, положительно повлияют на эстетическую сторону жизни, помогут обрести более гармоничное существование в современной жизни.

Открытие студии посетители «Активного долголетия» восприняли с энтузиазмом. Для них разработана богатая программа по разным направлениям. На первое занятие – в цикле «Секреты красоты» заглянул корреспондент «Лідскай газеты».

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

…Галине Мишуте 80, однако эту женщину, которую мне не раз доводилось видеть на подиуме конкурса красоты, я бы назвала вне времени: она всегда элегантна, ухожена, подтянута... Она не стареет душой и, как мне кажется, не собирается этого делать. В числе первых она записалась в «Студию полезных компетенций».

За секретами красоты в студию пришли также Ядвига Кот (жизнерадостная, талантливая, веселая и артистичная, та самая, безупречно сыгравшая на большом празднике Масленицы, на пару с Марией Гончар, роль Матрены), а также Ирена Гончарова (к слову, наша постоянная читательница и подписчица), а также Людмила Тышкевич и Раиса Гоцева…

– Нам столько, на сколько мы себя чувствуем, – улыбаясь, говорят лидчанки. – Мы хотим быть красивыми и современными. Самыми обаятельными и привлекательными… Хотим стареть красиво!

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Научить женщин правилам хорошего макияжа взялась мастер по красоте Виктория Крупович. «Мы попробуем раскрыть ваш потенциал, показать вашу женскую красоту, ведь адача любого макияжа – показать не сам макияж, а раскрыть красоту женщины, – обращаясь к своим ученицам, отмечала Виктория.

Первое занятие было посвящено моделированию и оформлению бровей. Лидчанок учили, как правильно моделировать брови, находить три секретные точки и придавать бровям идеальную форму.

Казалось бы, всего лишь брови… А как менялось под красивым изгибом бровей все: в глазах появлялся блеск, губы раскрывались в улыбке, морщинки куда-то исчезали. Женщины всего лишь красиво смоделировали и подкрасили брови.

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Буквально через неделю посетительницы «Студии полезных компетенций» отправились за новыми секретами красоты, на этот раз – в «Brow studio» (студию бровей). В ближайшей перспективе у них знакомство с правилами укладки волос в домашних условиях и встреча с косметологом. А впереди циклы встреч: «Прием гостей» (где они отправятся в ресторан и научатся правилам приема гостей, сервировке стола и застольному этикету, а также сервировке стола цветочными композициями), «Мир увлечений» (кстати, в этом цикле предусмотрены мастер-классы велосипедной езды, катания на коньках, игры в большой теннис и бильярд и даже вождения автомобиля), «Час здоровья» (где они побывают на приемах у терапевта, стоматолога, научатся правильному питанию), «Информационный час» (где их научат разбираться в вопросах пенсионного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, а также юридическим и банковским тонкостям), «Мой уютный дом» (где им продемонстрируют идеи для интерьера, дадут полезные советы, расскажут о чайной церемонии и мире цветов) и «Внутренний мир» (где состоятся духовные беседы, встреча с психологом и мастер-класс по йоге).

Кстати, в центре социального обслуживания отмечают: проект реализуется и обещает быть успешным благодаря тому, что на него откликнулось множество партнеров, которые готовы помогать лидчанам почтенного возраста быть в курсе жизни и в ее центре.

 Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

Самые обаятельные и привлекательные, или Хотим стареть красиво! (фото)

 
Теги: знакомства
 
 
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 «Сейчас другое время» – эту фразу можно услышать едва ли не в каждом разговоре, особенно, в кругу пожилых людей. Бурное, ускоряющееся, технологичное, практичное,...
 
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