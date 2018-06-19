Из окна многоэтажки в Гомеле выбросили собаку

Сообщение о том, что кто-то выбросил собаку из многоэтажки, поступило в дежурную часть около десяти часов вечера 18 июня.

Милицию вывали местные жители, которые нашли тело пса под окнами возле одного из домов на улице Ильича в Гомеле. Правоохранители обнаружили на трупе животного признаки падения с большой высоты, пишет БЕЛТА.

Сотрудники милиции опрашивают жильцов этого дома, чтобы установить обстоятельства инцидента и личности виновных в смерти собаки.