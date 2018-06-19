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Минфин не исключает возможности отказа от взимания акцизов на топливо

20.06.2018 10:15 — Разное | Tut.by  
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Министерство финансов не исключает возможности отказа от взимания акцизов на автомобильное топливо. Об этом заявил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко в журнале «Финансы, учет, аудит», сообщает БЕЛТА.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В настоящее время мы осознаем реальные риски значительных потерь доходов бюджета, которые могут наступить в течение 3−5 предстоящих лет, и просчитываем меры по их минимизации. Наиболее масштабные из этих вызовов следующие: завершение Россией „налогового маневра“ с отказом от взимания вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты. На 2018 год платежи от экспорта нефти учтены в размере Br1,3 млрд, или 1,2% к ВВП (за 2017 год они составили Br1,8 млрд, или 1,7% к ВВП). Среди других вызовов — необходимость принятия внутренних компенсационных мер по обеспечению эффективности нефтепереработки. Для сохранения приемлемого для экономики и населения уровня розничных цен на топливо, возможно, придется полностью отказаться от взимания акцизов на автомобильное топливо, а это потери доходов в размере порядка 0,7% к ВВП», — пояснил замминистра.

Кроме того, по мнению Дмитрия Кийко, к вызовам относятся окончание в 2019 году периода перечисления финансовых средств из России в рамках договоренностей в нефтегазовой сфере, а также уменьшение поступлений в бюджет в виде дивидендов от государственных предприятий в результате возможной реформы корпоративного управления в госсекторе, повышения роли наблюдательных советов, продажи госсобственности инвесторам. «В такой ситуации получаемая прибыль будет рассматриваться прежде всего как источник развития таких предприятий. При материализации всех перечисленных рисков разрыв в доходах бюджета в среднесрочной перспективе может составить 3,8% к ВВП. В абсолютной сумме на сегодня это Br4,3 млрд», — сказал он.

Замминистра подчеркнул, что именно поэтому такую важность приобретает комплексная корректировка Налогового кодекса.

 
 
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Об этом заявил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко в журнале "Финансы, учет, аудит".
 
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