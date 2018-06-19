В этом году группе «Алиса» исполняется 35 лет. И свой творческий юбилей коллектив решил отметить концертом в минском Prime Hall 8 декабря.

Рок-группа «Алиса» была создана в 1983 году под руководством Святослава Задерия. А спустя год к музыкантам присоединился Константин Кинчев. И именно благодаря ему «Алиса» такая, какой мы видим ее сейчас За это время у группы вышло двадцать альбомов, отыграны сотни концертов. И один из таких будет 8 декабря в Минске.



Фото с сайта ngzt.ru

Когда: 8 декабря, 19:00. Где: Prime Hall. Сколько: от 70 до 120 рублей, танцпол — 65 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ

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