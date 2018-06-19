Лукашенко освободил от должности двух генералов КГБ

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Генерал-майор Игорь Бусько и генерал-майор Сергей Феоктистов освобождены от занимаемых должностей.

Генерал-майор Игорь Бусько и генерал-майор Сергей Феоктистов освобождены от должностей заместителя Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и начальника управления КГБ Беларуси по Витебской области. Соответствующие указы подписал президент Беларуси.

Игорь Бусько и Сергей Феоктистов уволены с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.