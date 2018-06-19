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В Дубровенском районе лоб в лоб столкнулись фура и Peugeot: водитель легковушки погиб
Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 20 июня, около 05.50, в Дубровенском районе. Об это сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
По предварительной информации, 41-летний водитель Peugeot ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. Вблизи деревни Лобаны он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой DAF.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, а его мать, ехавшая в качестве пассажира, с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. Водитель фуры не пострадал.
На месте аварии работают следователи Дубровенского РОСК. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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Авария произошла 20 июня, около 05.50, на трассе М1 вблизи деревни Лобаны.
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