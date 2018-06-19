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Как вам такая пара? Рэпер Элджей и ведущая "Орла и Решки" постят нежные фото вместе

20.06.2018 10:29 — Разное | Tut.by  
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В социальных сетях ведущей «Орла и Решки» Насти Ивлеевой и рэпера Элджея стали появляться нежные совместные фото. Российские СМИ тут же предположили, что пара встречается. Официально ни одна сторона ничего не комментирует ни медиа, ни поклонникам на многочисленные вопросы в комментариях.

На днях Элджей представил новый трек «360», на обложку сингла музыкант поставил снимок Ивлеевой.

 

новый трек 360° доступен в VK и Apple Music (ссылка в профиле)

Публикация от Элджей (@sayonaraboy) 29 Май 2018 в 6:17 PDT

Чуть позже в социальных сетях обоих знаменитостей появилось их совместное фото (предположительно на отдыхе) с коротким комментарием «360» и эмоджи с парой и сердечком. Стоит отметить, что в самом треке есть такие строки: «Твои волосы, белые волосы на афтепати», что поклонники, конечно же, сразу сочли знаком.

 

360 °

 
 
Ссылка на источник 26
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В СМИ пишут, что Настя Ивлеева и рэпер Элджей теперь пара.
 
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