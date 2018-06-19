|
Как вам такая пара? Рэпер Элджей и ведущая "Орла и Решки" постят нежные фото вместе
В социальных сетях ведущей «Орла и Решки» Насти Ивлеевой и рэпера Элджея стали появляться нежные совместные фото. Российские СМИ тут же
На днях Элджей представил новый трек «360», на обложку сингла музыкант поставил снимок Ивлеевой.
Чуть позже в социальных сетях обоих знаменитостей появилось их совместное фото (предположительно на отдыхе) с коротким комментарием «360» и эмоджи с парой и сердечком. Стоит отметить, что в самом треке есть такие строки: «Твои волосы, белые волосы на афтепати», что поклонники, конечно же, сразу сочли знаком.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)