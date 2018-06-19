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Крошка-кухня: топ-10 удачных вариантов ее наполнения

20.06.2018 10:25 — Разное | Tut.by  
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Крохотная кухня — проблемная кухня. Как разместить на 5−7 «квадратах» и саму кухню и обеденную зону? Куда поставить холодильник? А может, снести стенку и объединить кухоньку с комнатой? И перенести мойку под окно? Все конструктивные идеи вынашиваются в муках. Мы подобрали на Houzz.ru варианты уже воплощенных решений, которые вам могут приглянутся.

Для хрущевок


То случай, когда решили кухню объединить с гостиной и устроить мойку под окном

Тут перенесли все. Но вышло уютно.

Вариант без переносов. Но холодильник пришлось ставить за территорией кухни.

Брутальный вариант объединения кухни с гостиной.

Вариант без стола годится для двоих. Гостей не примешь, зато двоим удобно, и за спиной — холодильник.

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Кухня-пенал

Идеальная маленькая кухня выглядит так: она квадратная, из нее есть выход на балкон.


Вариант для

Увы, чаще встречается семиметровый пенал.


В самых сложных случаях придется пожертвовать полноценным столом.

В кухне-пенале можно не слишком ограничивать себя в цветах. Хочется баклажанный? Отлично. Правда, столик все равно придется выбирать такой, что третий сидящий будет смотреть в стену.

Такой вариант годится для кухни-пенала шириной от 2,5 метров.

Вариант для сталинок, где кухни-пеналы — около 7 метров.

Недорогое решение — усовершенствованная «советская» кухня превращается в скандинавскую.

Еще идеи для дизайна интерьера — на houzz.ru

 
 
Ссылка на источник 21
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Кухни в 5-7 квадратных метров обустроить сложней, чем просторные, в 12-14 "квадратов".
 
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