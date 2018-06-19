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Крошка-кухня: топ-10 удачных вариантов ее наполнения
Крохотная кухня — проблемная кухня. Как разместить на 5−7 «квадратах» и саму кухню и обеденную зону? Куда поставить холодильник? А может, снести стенку и объединить кухоньку с комнатой? И перенести мойку под окно? Все конструктивные идеи вынашиваются в муках. Мы подобрали на Houzz.ru варианты уже воплощенных решений, которые вам могут приглянутся.
Для хрущевок
Кухня-пенал
Идеальная маленькая кухня выглядит так: она квадратная, из нее есть выход на балкон.
Увы, чаще встречается семиметровый пенал.
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Кухни в 5-7 квадратных метров обустроить сложней, чем просторные, в 12-14 "квадратов".
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