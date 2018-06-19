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Совет ЕС одобрил увеличение стоимости шенгенских виз

20.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Совет ЕС одобрил увеличение стоимости шенгенских виз

Послы Евросоюза одобрили от имени Совета ЕС мандат для переговоров с Европарламентом о корректировке визового кодекса, сообщается на сайте совета. Это решение стало первым шагом в реформе Шенгенского кодекса, пишет РБК. Корректировки предстоит обсудить Европарламенту вместе с Советом ЕС. 

Согласно новым изменениям, заявления на получение виз нужно будет написать в период «до шести месяцев и не позже, чем за 15 дней до путешествия». Предполагается, что появится возможность заполнять и подписывать анкеты на шенген в электронном виде. Реформа поможет установить, какая страна Евросоюза должна будет принять заявку, если человек собирается поехать в несколько государств Европы. 

Также корректировки создадут между государствами Евросоюза согласованный подход к выдаче мультишенгенов «для постоянных путешественников с положительной историей». Срок, на который европейские власти могут выдать им визы, может поэтапно расти от одного года до пяти лет. 

Для покрытия расходов на оформление шенгенов будет повышена цена виз с 60 евро до 80 евро. Для государств с действующими соглашениями об упрощении визового режима с ЕС, включая Россию, стоимость увеличится с 30 до 40 евро. Необходимость изменения стоимости въездных документов Евросоюз должен будет обсуждать каждые три года.

http://www.belta.by/

 
 
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Послы Евросоюза одобрили от имени Совета ЕС мандат для переговоров с Европарламентом о корректировке визового кодекса, сообщается на сайте совета. Это решение...
 
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