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Схемы зелёных зон Минска вынесут на общественное обсуждение
Общественное обсуждение схем озеленённых территорий Минска пройдет с 26 июня по 25 июля, сообщает комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
Схемы подготовлены для каждого района города, в них обозначены границы скверов, парков, бульваров. Высказать свои предложения можно в журналах письменной регистрации администраций районов Минска, а также отправив письмо организаторам.
Подробная информация будет размещена на сайтах администрации районов города.
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Общественное обсуждение схем озеленённых территорий Минска пройдет с 26 июня по 25 июля, сообщает комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
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