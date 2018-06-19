Схемы зелёных зон Минска вынесут на общественное обсуждение

Общественное обсуждение схем озеленённых территорий Минска пройдет с 26 июня по 25 июля, сообщает комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Схемы подготовлены для каждого района города, в них обозначены границы скверов, парков, бульваров. Высказать свои предложения можно в журналах письменной регистрации администраций районов Минска, а также отправив письмо организаторам.

Подробная информация будет размещена на сайтах администрации районов города.