В Челябинске мужчина запер в машине львицу, пуделей и питонов

Жители Челябинска, испугавшиеся страшного рёва, который доносился из машины, обнаружили в припаркованном авто львицу и двух пуделей.

Дикое животное находилось в небольшой клетке, а пудели – на переднем сиденье. Кроме того, в машине находились два пятиметровых питона. Львице примерно семь месяцев. В машине ей было очень жарко, но сам автомобиль был не заперт, а окна приоткрыты. Выяснилось, что хозяин животных – артист цирка из Приморья. Он направлялся в Казахстан на гастроли, а в Челябинске занимался оформлением сопроводительных документов на животных.

Животных забрали в местный приют. На следующее утро владелец навестил их: накормил львицу и выгулял пуделей.