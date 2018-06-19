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В Челябинске мужчина запер в машине львицу, пуделей и питонов

20.06.2018 10:44 — Разное | ОНТ  
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Жители Челябинска, испугавшиеся страшного рёва, который доносился из машины, обнаружили в припаркованном авто львицу и двух пуделей. 

Дикое животное находилось в небольшой клетке, а пудели – на переднем сиденье. Кроме того, в машине находились два пятиметровых питона. Львице примерно семь месяцев. В машине ей было очень жарко, но сам автомобиль был не заперт, а окна приоткрыты. Выяснилось, что хозяин животных – артист цирка из Приморья. Он направлялся в Казахстан на гастроли, а в Челябинске занимался оформлением сопроводительных документов на животных.

Животных забрали в местный приют. На следующее утро владелец навестил их: накормил львицу и выгулял пуделей. 

 
 
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​Жители Челябинска, испугавшиеся страшного рёва, который доносился из машины, обнаружили в припаркованном авто львицу и двух пуделей.
 
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