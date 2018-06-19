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Слуцк готовится к празднованию Дня молодёжи. Фотофакт
20.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
На площади перед зданием Слуцкого райисполкома устанавливают сцену.
По предварительной информации, в субботу, 23 июня, праздник начнётся в 12 часов в городском парке. А вечером в 20.00 — концерт на главной площади Слуцка.
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