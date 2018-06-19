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На состояние дорожного покрытия обращали внимание жители обеих параллельных улиц в Слуцке - Некрасова и Хмельницкого. В этом году запланирован капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Некрасова. Корреспондент газеты прогулялся по этим улицам, посчитал на них ямы, чтобы понять, где ремонт нужнее.

Улицы Некрасова и Хмельницкого практически одинаковые по протяжённости и соединяют Ленина с Социалистической. Марта Попова

Некрасова — 60 ям, Хмельницкого — 20

На улице Некрасова от асфальта практически ничего не осталось, он просматривается только местами, вся улица усыпана гравием. На всей протяжённости насчитали около 60 достаточно больших, хотя и неглубоких ям (больше 50 см). Напомним, что эта улица стояла в планах на ремонт ещё в 2015 году.

Улица Хмельницкого покрыта асфальтом. Движение по ней интенсивное, поскольку машины по ней едут с улицы Ленина в строительный магазин. Ям меньше, около 20, но они глубокие, асфальт выбит. Марта Попова

Улицы Некрасова и Хмельницкого соединяет переулок Богдановича, который вполне можно рассматривать как арт-объект. Ямки аккуратно заложены битым кирпичом. Переулок Богдановича соединяет улицы Некрасова и Хмельницкого