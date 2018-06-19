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Кого в Слуцке испугали страшные картинки на табачных пачках

20.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Кого в&nbsp;Слуцке испугали страшные картинки на&nbsp;табачных пачках
Таких киосков в Слуцке несколько. Раньше на них была надпись «Табак» Фото: Елена Бадьина
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Чуть больше полугода назад производители сигарет стали размещать на пачках устрашающие изображения с последствиями курения. Корреспондент «Кур'ера» узнала у продавцов табачных киосков и курильщиков Слуцка, как повлияли на них страшные картинки.

Неприятно брать в руки «импотенцию», «новообразования» и «онкологию»

«Когда ввели картинки, случчане не стали меньше курить, но картинки перебирают, — рассказала продавец одного из табачных киосков на улице Ленина. — «Недоношенность» не любят. Иногда спрашивают: «Может, есть старые?» Некоторые говорят, что дома перекладывают из новой в старую, но курят всё равно.

Когда пачки с картинками только появились, возмущались: «А что, других нет?!» Когда объясняла, что по указу возят только такие, реакция разная. Бывало, злились: «Её в руках держать неприятно, дайте другую!» Вначале, когда ещё были старые пачки, меняла. Некоторые предпочитали купить дороже, но без картинки в старой упаковке.

Мои покупатели — и мужчины, и женщины — реагируют на «недоношенность», просят поменять на другую. На «импотенцию» мужчины не реагируют.

За семь месяцев ничего не изменилось. Считаю, что ничего не подействует, если человек сам не захочет бросить. Бросит, когда поймет, что это нужно ему самому, а картинки — это просто хлопоты для тех же продавцов и покупателей, лишние траты денег. Люди как покупали блоки, скупали полки, так и сейчас покупают".

Мужчина, который затем подошел купить сигарет, на вопрос, как реагирует на картинки, ответил: «Не обращаю никакого внимания, курю, да и всё… Даже не знаю, что может заставить меньше курить».

Продавец другого ларька тоже сказала, что покупать сигареты меньше не стали. «Поначалу картинок пугались, потом привыкли». В этом ларьке поменять пачку просят редко, в основном не хотят «онкологию».

Был случай, когда сигареты покупала пара: мужчина и беременная женщина. Мужчина брал сигареты себе, но когда попалась «недоношенность», попросил поменять.

Кто пришёл за сигаретами, без покупки не уходят. Нет одних, покупают другие. В общем, ситуация не изменилась, сколько покупали раньше, столько же и берут сейчас".

Ещё два продавца табачных киосков ответили примерно одинаково. Они не заметили, чтобы случчане стали меньше курить.

«Выручки от продажи сигарет остались прежними, — сказала одна из них. — Это неприятно, но от покупки не отталкивает. Люди боялись картинок поначалу, боятся и сейчас. В принципе, покупателям всё равно, какую марку сигарет курили, такую и сейчас берут.

Но мужчины, бывает, против „импотенции“.

Какую пачку купить, больше зависит от денег. Есть у людей деньги — продаются все сигареты, когда нет, больше берут дешёвые. Не знаю, что могло бы заставить людей меньше курить».

Кассир в супермаркете, продающая сигареты, сказала, что её больше раздражает закрытая витрина, которую постоянно нужно открывать, а на картинки ни она, ни её покупатели не реагируют и не просят менять пачки.

Фото: Алесь Достанко

Покупатели: «Картинки не рассматриваю и не думаю о них»

Ответы покупателей были похожи. Татьяна, курильщица с 20-летним стажем, заметила: «Курить меньше не стала, хотя на картинки предпочитаю не смотреть. При покупке не выбираю, что нарисовано, а вот муж избегает «онкологии».

Олег, курит с 18 лет, говорит, что пытался много раз бросить курить, не получилось. Единственное, чего удалось добиться, — перешёл с толстых сигарет на тонкие. «Картинки не рассматриваю и не думаю о них».

Александр, мужчина лет 30, сказал, что на картинки сам внимания не обращал, пока друзья однажды не подшутили над ним, когда увидели, что он курит сигареты «с импотенцией». Теперь таких картинок избегает.

Курить запрещено:

  • в учреждениях (организациях) здравоохранения, культуры, образования, спорта, объектах торговли и бытового обслуживания (парикмахерских, косметических кабинетах, салонах татуировок, соляриях, банях, саунах, прачечных);
  • в помещениях органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций;
  • в объектах общественного питания, кроме тех, которые реализуют табачные изделия и имеют зоны для курящих с вентиляцией;
  • на всех вокзалах, в аэропортах, подземных переходах, на станциях метро;
  • во всех видах общественного транспорта, вагонах поездов, на судах, в самолётах, кроме поездов дальнего следования, пассажирских судов и самолётов, в которых предусмотрены места для курения;
  • во вспомогательных помещениях жилых многоэтажных домов (вестибюль, коридор, галерея, лестничные марши и площадки, лифтовые холлы и другие помещения).

 
 
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Таких киосков в Слуцке несколько. Раньше на них была надпись «Табак» Фото: Елена Бадьина Самое важное Улицу Некрасова в Слуцке...
 
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