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В Слуцком районе сосед спас из пожара хозяина дома
20.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Пока на место ехали спасатели, из горящего дома хозяина вытащил сосед. «Скорая» увезла пострадавшего в Слуцкую ЦРБ. Предварительный диагноз — отравление продуктами горения.
Пожар произошёл вчера, 19 июня, в деревне Селище около 8 часов вечера,
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнём при курении хозяина.
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