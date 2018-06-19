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В Слуцком районе сосед спас из пожара хозяина дома

20.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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В&nbsp;Слуцком районе сосед спас из&nbsp;пожара хозяина дома
Фото: МЧС Беларуси
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Пока на место ехали спасатели, из горящего дома хозяина вытащил сосед. «Скорая» увезла пострадавшего в Слуцкую ЦРБ. Предварительный диагноз — отравление продуктами горения.

Пожар произошёл вчера, 19 июня, в деревне Селище около 8 часов вечера, сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнём при курении хозяина.

 
 
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