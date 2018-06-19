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Легенда мирового гандбола Спартак Миронович отмечает 80-летний юбилей

20.06.2018 10:43 — Разное | Tut.by  
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20 июня 80-й день рождения отмечает знаменитый гандбольный тренер Спартак Петрович Миронович.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Спартак Миронович родился в Магнитогорске. Позже из России уехал в Донецк, где в техникуме начал заниматься гандболом. До этого увлекался легкой атлетикой, акробатикой, играл в хоккей с мячом, баскетбол, любили плавать, бегать на лыжах. В юности выступал в чемпионате Украины, в Минске играл за «Буревестник» и «Политехник». Мастер спорта СССР (1964).

Впрочем, выдающихся успехов Спартак Миронович добился в тренерской профессии. Заслуженный тренер Беларуси (1967), СССР (1977). Заслуженный деятель физической культуры Беларуси (1981).

С 1976 по 2016 годы (40 лет!) — главный тренер клуба СКА (Минск). Под его руководством команда была обладательницей Кубка европейских чемпионов (1987, 1989, 1990); Кубка обладателей кубков (1983, 1988); Суперкубка Европы (1989); Кубка СССР (1980, 1981, 1982); чемпионом СССР (1981, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990); серебряным призером (1982, 1983, 1987, 1991); чемпионом Беларуси (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002), Кубка вызова (2013).

С 1986 года — тренер сборной команды СССР — победительницы XXIV Олимпийских игр (1988) и сборной команды СНГ — победительницы XXV Олимпийских игр (1992), серебряного призера чемпионата мира (1990), серебряного призера Суперкубка (1987), победительницы Игр доброй воли (1986, 1990). В 1991−97 — член исполкома НОК Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Легендарный Миронович: Я до сих пор жив. Назло надменному соседу

Из-под крыла Мироновича в минском СКА вышли 8 олимпийских чемпионов — Александр Каршакевич, Георгий Свириденко, Константин Шароваров, Александр Тучкин, Юрий Шевцов, Михаил Якимович, Андрей Миневский, Андрей Барбашинский, 11 заслуженных мастеров спорта, более 40 мастеров спорта международного класса. За время тренерской деятельности подготовил около 80 чемпионов мира.

С мужской сборной Беларуси Спартак Миронович работал с 1992-го по 2008 год. И 9-е место на чемпионате мира в 1995 году — до сих пор лучший результат национальной дружины на топ-турнирах.

В 2013 году гандбольная детская школа минского СКА стала носить имя легендарного Спартака Мироновича.

Легендарный тренер и сейчас продолжает трудиться на благо белорусского гандбола, переключившись на подготовку новых тренерских кадров для созданной в структуре минского СКА детско-юношеской спортивной школы, названной в честь Спартака Мироновича.

Кавалер ордена «Дружбы народов» и ордена Отечества III степени.

Женат, имеет двоих дочерей и троих внуков.

Главное лекарство — гандбол! Как легендарный Миронович собрал аншлаг по случаю 75-летнего юбилея

Сегодня вечером в минском Дворце спорта «Уручье» состоится торжественный вечер в честь легендарного наставника. На нем пройдет церемония торжественного гашения памятным штемпелем специального почтового конверта, выпущенного к 80-летнему юбилею Спартака Мироновича.

SPORT.TUT.BY поздравляет Спартака Петровича с днем рождения и желает ему здоровья, долгих и успешных лет в любимом деле.

 
Теги: Минск
 
 
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20 июня 80-й день рождения отмечает знаменитый гандбольный тренер Спартак Петрович Миронович.
 
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