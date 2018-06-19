Уже завтра в Минске покажут легенду японской анимации с белорусской озвучкой. И установят рекорд

21 июня в кинотеатре «Москва» в рамках проекта «Беларускія ўікэнды» состоится премьера полнометражного аниме культового японского режиссера Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе» в белорусской озвучке. В честь этого события в Беларуси готовится новый, необычный рекорд: по самой массовой сборке фигурок оригами на время.





Стать участниками рекорда смогут все зрители, которые придут на премьеру фильма в 19:00. Непосредственно перед началом сеанса для собравшихся состоится экспресс-мастер-класс, а затем у них будет ровно три минуты на то, чтобы сложить как можно больше бумажных рыбок. В случае установки рекорда он будет официально зарегистрирован в Книге рекордов стран СНГ и Балтии «Диво», сообщает инициатор проекта компания velcom.

И фигурка рыбки, и искусство оригами были выбраны неслучайно: главная героиня нового фильма, который представляет зрителям проект «Беларускія ўікэнды», — рыбка. А оригами, как и аниме, является одним из самых узнаваемых символов как традиционной, так и современной Японии. По искусству оригами на его родине устраиваются целые соревнования и турниры, а теперь приобщиться к этой культуре и заодно установить собственный рекорд смогут и белорусы.

Перевод и озвучку фильма «Рыбка Поньо на утесе» на белорусский язык выполнила компания «Кінаконг».

— Показом фильма «Рыбка Поньо на утесе» проект «Беларускія ўікэнды» отмечает своеобразный юбилей: это уже десятый фильм, который зрители смогли увидеть и услышать по-белорусски в рамках нашего сотрудничества с компанией velcom. Надеюсь, впереди нас ждут новые достижения и рекорды, а всех любителей кино ожидает немало приятных сюрпризов и интересных фильмов", — отметил руководитель проекта «Беларускія ўікенды» Андрей Ким.

«Рыбка Поньо на утесе» — десятый по счету полнометражный фильм Хаяо Миядзаки, обладателя почетной Премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе и автора таких знаменитых работ, как «Унесенные призраками» и «Ходячий замок». Сама лента в 2008 году была номинирована на «Золотого льва» — главный приз Венецианского кинофестиваля, — и удостоена двух специальных наград этого престижного кинофорума, а годом позднее стала лучшим анимационным фильмом по версии Японской академии.





Когда: премьера 21 июня в 19.00, дополнительные показы — с 22 по 24 июня в кинотеатре «Москва», с 26 по 27 июня — в кинотеатре «Пионер».

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